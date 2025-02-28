«Его никогда нет дома»: Королева сообщила о расставании с мужем

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)
Певица Наташа Королева привыкла редко видеться со своим мужем Сергеем Глушко на фоне его постоянных гастролей. Подробности исполнительница рассказала журналу Voice.
«Знаете, у него раньше была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актеры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе», — прокомментировала Королева.Она подчеркнула, что никогда ничего не планирует в Международный женский день, ведь 8 марта Глушко празднует свой день рождения. В этом году артист отметит 55-летний юбилей.
Ранее звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой.
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