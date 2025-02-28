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«Все так же боюсь людей»: Анна Седокова впервые вышла из дома после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

В конце прошлого года Анна Седокова столкнулась с ужасной утратой — ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой в день ее рождения. Узнав о трагическом поступке экс-супруга, звезда пережила сильный нервный срыв и нуждалась во времени, чтобы восстановиться. Постепенно она начала возвращаться к общению с подписчиками и появляться на светских мероприятиях. Недавно Анна вернулась со съемок реалити-шоу, проходивших в Омане.
Сегодня исполнительница хита «Шантарам» поделилась своими переживаниями в личном Телеграм-канале, рассказав, что вчера впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать. Иногда она заставляет себя делать попытки быть нормальной, например, запостить фото. ​

«Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения к красивым и счастливым людям», — рассказала певица.
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28 февраля 2025, 14:45

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

Актёр Анатолий Кот чаще играет в кино отрицательных героев. Артист однажды признался:
«Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На всё есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны».
О состоянии его здоровья, фиктивном браке с Высоцкой и о том, чем сегодня занимается актёр, читайте в материале «Радио 1».


Пережил инфаркт



В 40 лет Анатолий Кот перенёс инфаркт. Благодаря участию врачей он быстро восстановился и вернулся в любимую профессию.

«Скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказал актёр в одном из интервью.


«Липовый» брак с Юлией Высоцкой



Анатолий Кот и Юлия Высоцкая знакомы с юности, учились на одном курсе в Белорусской академии искусств. Когда актрисе предложили работу в театре Янки Купалы, оставалось дело за малым — получить прописку, которой у неё не было. Вот тогда Юлия Высоцкая и обратилась с просьбой к Анатолию Коту.

Это был фиктивный брак, который просуществовал на бумаге несколько лет.

«У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — вспоминал артист.


Развёлся с женой из-за любви к коллеге




Анатолий Кот и его дочь Алиса (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

Второй брак был уже по любви. Елена была товароведом по образованию, а познакомились будущие супруги в магазине. В семье родилась дочь Алиса, в которой актёр души не чаял. Во время съёмок в сериале «Маргоша» в Москве Кот познакомился с актрисой Яниной Колесниченко. Актёр признался жене, что полюбил другую, и подал на развод. Янина и Анатолий вместе больше 10 лет, воспитывают дочь Арину. С дочерью от прошлого брака Алисой актёр поддерживает отношения.


Как сейчас складывается жизнь Анатолия Кота



Анатолию Коту 51 год, и он востребованный актёр как в театре, так и в кино. Артист задействован в спектакле «Мастер и Маргарита», в котором играет роль Воланда, также его можно увидеть в театральных постановках «Биография», «9 ряд. 10, 11 место» и «Чайка». В прошлом году Анатолий Кот снялся в сериалах «Подслушано в Рыбинске», «Истребители. Битва за Крым», «Ангелы района», а также в фильме «Маме снова 17».

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

В свободное от съёмок и репетиций время Анатолий Кот увлекается рыбалкой, а вот на светских мероприятиях и премьерах появляется нечасто.

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«Его никогда нет дома»: Королева сообщила о расставании с мужем
Voice: Королева сообщила, что привыкла редко видеть Глушко из-за его гастролей
28 февраля 2025, 14:31

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева привыкла редко видеться со своим мужем Сергеем Глушко на фоне его постоянных гастролей. Подробности исполнительница рассказала журналу Voice.
«Знаете, у него раньше была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актеры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе», — прокомментировала Королева.
Она подчеркнула, что никогда ничего не планирует в Международный женский день, ведь 8 марта Глушко празднует свой день рождения. В этом году артист отметит 55-летний юбилей.

Ранее звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой.

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«Не дергайте меня»: Пинчук отрицает продуманность скандала с Чобаняном
Пинчук заявила, что не продумывала скандал с Чобаняном
28 февраля 2025, 14:13

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук отрицает, что скандал с ее мужем Араем Чобаняном продуманный. Девушка попросила дать ей время, чтобы успокоиться и прийти в себя.
«Понимаю, что вы ждете от меня каких-то комментариев. Но я впервые в такой ситуации, дайте мне время, прийти в себя. Я не вожу за нос людей. Не дергайте меня и не требуйте того, что утешит ваш интерес», — написала она для подписчиков.
При этом Пинчук не стала комментировать опубликованный Чобаняном ролик, где тот говорит, что его переписки с девушками обработаны фотошопом.

Перед этим стало известно, что Ирина Пинчук публиковала доказательства измен мужа. Вместе с тем сообщалось, что она защищала Чобаняна.

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«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью
Гузеева призналась, что не была идеальной мамой, но ее дети прекрасны
28 февраля 2025, 13:19

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева считает себя неидеальной матерью, однако ее дети прекрасны. Неожиданное признание звезда экрана сделала в социальных сетях.
«Есть ли мамы на Свете, которые ни о чём не сожалеют, ни в чём не раскаиваются, не мучаются от чувства вины? Я точно не из них… Вот бы сегодняшние мозги, опыт и знания, да в молодость… Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети- претензий к ним ноль. Это я о себе, если что. А вы как?» — задалась Гузеева вопросом.
Ведущая «Давай поженимся» родила сына Георгия, которому сейчас 32 года и дочь Ольгу, девушке 24 года.

Гузеева осознала, что на сегодняшний день поняла собственную неправоту во многих моментах.

Юзеры написали актрисе, что основа заключается не в материальном аспекте, а в нахождении родителей рядом со своими чадами.

Ранее стали известны подробности личной жизни артистки Анны Якуниной.

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Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной
28 февраля 2025, 12:57

Анна Якунина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Анна Якунина запомнилась по роли медсестры в «Склифосовском». Ей доставались роли волевых и самодостаточных женщин, такой артистка является и по жизни. Свою вторую половинку встретила не с первой попытки, но сегодня безгранично счастлива во втором браке.
Подробности личной жизни Анны Якуниной — в материале «Радио 1».

Жизнь в творческой семье и брак с игроманом


Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве. Она воспитывалась в творческой семье, поэтому с выбором профессии сомнений не возникло.

«Я родилась в сумасшедшей семье, где все — люди творческие. Мама Ольга Великанова — режиссер Театра Станиславского, папа Александр Якунин — ученик Юрия Завадского, талантливый актер и художник. Тетка Таня в прошлом балерина, бабушка Ниночка работала в ТАСС, ее сестра, которую я нежно называла Лялечкой, служила актрисой Театра на Малой Бронной, муж Лялечки — замдиректора областного театра драмы. С такой родней не было никаких сомнений, кем стану, когда вырасту», — рассказывала Анна в одном из интервью.

Родители разошлись уже через год после рождения девочки. Воспитанием Анны занимались мама, бабушка и тетя Таня. С малых лет Якунина проводила много времени в Театре на Малой Бронной, где служила бабушка Ляля. Близкие заметили природную гибкость девочки и решили сделать из нее балерину. Но на пробах в Москве Анна провалилась.

Тогда Якунину отправили в Ленинград, где она смогла пройти конкурс сразу во второй класс Вагановского училища. Поселившись в интернате, Анна «заразилась» болезнью всех местных воспитанниц: голодовкой. Подростки боролись с несуществующим лишним весом, несмотря на запреты педагогов. В результате они заработали анемию.

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Будущая актриса прожила в интернате четыре года, после чего решила уйти из училища. Близким уход Анны из учебного заведения казался трагедией, так что в угоду маме девушка поступила в школу танцев при ансамбле Игоря Моисеева. Затем она решила поступить в театральное.

На конкурсах в Школу-студию МХАТ и «Щуку» Якунина провалилась, а в ГИТИСе получила место вольнослушателя. Лишь через год ее зачислили на курс.

Своего первого супруга Сергея Стегайлова Анна встретила на первом курсе ГИТИСа. Это была любовь с первого взгляда. Однако брак долго не продлился.

По словам актрисы, мужчина не готов был нести ответственность за семью. Его жизненные приоритеты не изменились и с рождением дочери Анастасии. Это были сложные 90-е годы, когда денег катастрофически не хватало. Стегайлов не спешил искать работу и содержать семью, вместо этого он играл в казино и надеялся на крупный выигрыш.

Чтобы прокормить семью, Якунина бралась за любую работу и даже танцевала в клубе. Тем временем ее супруг продолжал отлынивать от любых обязанностей и проигрывал все деньги до копейки. Последней каплей в терпении Анны стала драка с мужем, который в порыве гнева чуть не задушил ее подушкой.

Счастливый союз Анны Якуниной с инженером-авиатором


Настоящую любовь актриса встретила не сразу. Однажды в зрительном зале «Сатирикона» появился мужчина, нагло показавший труппе большой палец в знак одобрения.

«Я бы никогда себе такого жеста в сторону артистов не позволил, если бы Аня с подругой не кокетничали с залом: выбирали одного зрителя, подмигивали ему в течение спектакля. Я растерялся и от смущения выдал этот большой палец», — делился Алексей в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Стоит отметить, что на спектакль Алексей пришел не один, а со спутницей. Она и подсказала Алексею, что раз ему так понравилась Якунина, то стоит пойти к ней за кулисы. Через неделю поклонник вручил Анне огромный букет роз и заявил, что будет ждать ее после выступления.

В результате артистка не только согласилась прогуляться с настойчивым фанатом, но и пошла с ним в ресторан. В следующий раз Анна позвала Алексея в компанию подруг и растрогалась, когда тот примчался на машине брата, загруженной коробками с пиццей. В тот момент Якуниной казалось, что с этим мужчиной она была знакома всю жизнь.

Однако не все было так просто, ведь актриса по-прежнему была замужем, хотя и предельно отдалилась от супруга, да и Алексея дома ждала жена. Актриса жалела Сергея, которого известие о ее намерениях уйти буквально раздавило.

Алексей съехал от жены к родителям, а Анна по-прежнему не решалась уйти от мужа. В один из дней возлюбленный решил все за нее: вызвавшись подбросить, Алексей проехал мимо дома и увез от прошлой жизни. Начались споры, бракоразводный процесс, размен квартиры… Все тяжелые испытания Анна прошла вместе с Алексеем.

В 1996-м они поженились и в этом же году у супругов родилась дочь Мария.

Анна Якунина с мужем и дочерьми (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)

После родов актриса на некоторое время выпала из творческой сферы. Когда Якунина вернулась в театр, выяснилось, что обида режиссера не испарилась — семь лет он не давал ей никаких ролей, кроме как в «Таких свободных бабочках». Наконец, Константин Райкин выделил актрисе персонажа в постановке «Доходное место». На премьеру спектакля пришел Марк Захаров. Мэтру понравилась игра Якуниной, так что через время ей предложили занять в «Ленкоме» место уходившей в декрет актрисы Олеси Железняк.

Якунина играла в спектаклях «Ва-банк» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», однако затем в театральной жизни вновь возникла затянувшаяся пауза. В это же время артистку пригласили в кино. Анна начинала с маленьких эпизодов в сериалах, а первой значимой ролью на экране считала Киру Кочергину из «Личной жизни доктора Селивановой».

Вскоре друг предложил Якуниной поучаствовать в съемках «Склифосовского». В итоге игра Анны превратила второстепенного персонажа в одного из ключевых.

Стоит отметить, что романа с Максимом Авериным, о котором говорили многие поклонники, все-таки не было. Актеры дружат уже не первое десятилетие.

Максим Аверин и Анна Якунина (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)

Чем занимаются дочери Анны Якуниной


Обе дочки Анны Якуниной выбрали творческие профессии и стали гордостью знаменитой матери. Анастасия выучилась на художника и стала дизайнером. Мария же с красным дипломом окончила ВГИК. На сегодняшний день она активно снимается в сериалах и играет в театре.

Анна Якунина с дочерьми (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)

В 2021 году Анна Якунина стала бабушкой. Старшая дочь Анастасия подарила артистке внука Данила. 56-летняя Анна Якунина, как всегда, стройная и изящная, следит за своим здоровьем и прекрасно выглядит.

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