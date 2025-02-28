«Все так же боюсь людей»: Анна Седокова впервые вышла из дома после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
В конце прошлого года Анна Седокова столкнулась с ужасной утратой — ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой в день ее рождения. Узнав о трагическом поступке экс-супруга, звезда пережила сильный нервный срыв и нуждалась во времени, чтобы восстановиться. Постепенно она начала возвращаться к общению с подписчиками и появляться на светских мероприятиях. Недавно Анна вернулась со съемок реалити-шоу, проходивших в Омане.
Сегодня исполнительница хита «Шантарам» поделилась своими переживаниями в личном Телеграм-канале, рассказав, что вчера впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать. Иногда она заставляет себя делать попытки быть нормальной, например, запостить фото.
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«Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения к красивым и счастливым людям», — рассказала певица.Читайте также:
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Анастасия Хохлова