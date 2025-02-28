«Все так же боюсь людей»: Анна Седокова впервые вышла из дома после смерти Яниса Тиммы

В конце прошлого года Анна Седокова столкнулась с ужасной утратой — ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой в день ее рождения. Узнав о трагическом поступке экс-супруга, звезда пережила сильный нервный срыв и нуждалась во времени, чтобы восстановиться. Постепенно она начала возвращаться к общению с подписчиками и появляться на светских мероприятиях. Недавно Анна вернулась со съемок реалити-шоу, проходивших в Омане.