«Не дергайте меня»: Пинчук отрицает продуманность скандала с Чобаняном

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук отрицает, что скандал с ее мужем Араем Чобаняном продуманный. Девушка попросила дать ей время, чтобы успокоиться и прийти в себя.
«Понимаю, что вы ждете от меня каких-то комментариев. Но я впервые в такой ситуации, дайте мне время, прийти в себя. Я не вожу за нос людей. Не дергайте меня и не требуйте того, что утешит ваш интерес», — написала она для подписчиков.При этом Пинчук не стала комментировать опубликованный Чобаняном ролик, где тот говорит, что его переписки с девушками обработаны фотошопом.
Перед этим стало известно, что Ирина Пинчук публиковала доказательства измен мужа. Вместе с тем сообщалось, что она защищала Чобаняна.
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