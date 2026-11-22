22 ноября 2026, 11:50

Певица Майли Сайрус тайно вышла замуж за барабанщика Макса Морандо

Майли Сайрус и Макс Морандо (Фото: Instagram* / @miley)

Майли Сайрус вышла замуж за своего возлюбленного — барабанщика Макса Морандо. Свадебная церемония состоялась в субботу, 21 ноября, в курортном городе Палм-Спрингс. Как сообщает People, пара решила отметить важное событие в узком семейном кругу.