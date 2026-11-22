Певица Майли Сайрус вышла замуж во второй раз: подробности
Майли Сайрус вышла замуж за своего возлюбленного — барабанщика Макса Морандо. Свадебная церемония состоялась в субботу, 21 ноября, в курортном городе Палм-Спрингс. Как сообщает People, пара решила отметить важное событие в узком семейном кругу.
По информации инсайдеров, 33-летняя певица и 28-летний музыкант, играющий в рок-группе Liily, обменялись клятвами у бассейна. Для церемонии установили арку, украшенную живыми белыми цветами. Среди гостей были мать Майли Тиш Сайрус и её сестра Ноа. Накануне торжества молодожёны устроили репетиционный ужин, для которого подготовили специальное меню с инициалами пары — «M+M».
Майли и Макс вместе с конца 2021 года. Предложение руки и сердца музыкант сделал ровно год назад во время романтического путешествия в Киото. Таким образом, пара официально оформила отношения после пяти лет совместной жизни.
Для Сайрус этот брак стал вторым. Ранее певица была замужем за актёром Лиамом Хемсвортом. Их отношения завершились разводом в 2020 году.
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