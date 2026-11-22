«Не нужно делить себя на кланы»: певица Глюкоза высказалась о модных категориях
Певица Глюкоза отреагировала на прозвище «альтушка»
39-летняя певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, как реагирует на то, что её называют «альтушкой». Такой ярлык артистке приписывают в том числе из-за её эпатажного стиля и смелых сценических образов. Своим мнением она поделилась на премии «Распаковка 2026». Об этом сообщает Super.
Певица дала понять, что не считает нужным разделять людей на отдельные категории и относить себя к какому-либо определённому сообществу.
«Мне кажется, не нужно делить себя на какие‑то кланы, категории, нужно быть человеком мира», — сказала звезда.Недавно Глюкоза вновь привлекла внимание подписчиков необычным нарядом. В личном блоге она показала образ с белым полупрозрачным мини-платьем, облегающими чёрными латексными легинсами и туфлями на высоком каблуке.
Ранее артистка также объясняла, что её откровенный и провокационный стиль не становится причиной проблем в отношениях с дочерьми. У Глюкозы двое детей: 19-летняя Лидия, выступающая под псевдонимом ray!, и 15-летняя Вера.