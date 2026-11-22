22 ноября 2026, 12:04

Певица Глюкоза отреагировала на прозвище «альтушка»

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

39-летняя певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, как реагирует на то, что её называют «альтушкой». Такой ярлык артистке приписывают в том числе из-за её эпатажного стиля и смелых сценических образов. Своим мнением она поделилась на премии «Распаковка 2026». Об этом сообщает Super.





Певица дала понять, что не считает нужным разделять людей на отдельные категории и относить себя к какому-либо определённому сообществу.





«Мне кажется, не нужно делить себя на какие‑то кланы, категории, нужно быть человеком мира», — сказала звезда.