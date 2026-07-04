Муж-итальянец Сати Казановой рассказал о жертвах, на которые пошёл ради брака с певицей
Муж Сати Казановой Тиоццо оставил прежнюю жизнь ради брака с певицей
Супруг Сати Казановой Стефано Тиоццо в выпуске на YouTube‑канале певицы откровенно рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после заключения брака. Об этом пишет Super.
По его словам, ради союза с артисткой ему пришлось кардинально поменять привычный уклад жизни. В эмоциональном признании Стефано отметил, что оставил работу ради женщины, которую не знал.
«Приехал в страну, на языке которой я ни одного слова не знал. Меня сразу отправили в прямой эфир без переводчика. У меня есть право быть немного в шоке?» — поделился муж знаменитости.Пара связала себя узами брака в 2017 году и долгое время жила на две страны. В 2022‑м Сати заявила о намерении окончательно перебраться в Италию, однако позже супруги вновь обосновались в России.