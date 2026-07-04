Супруг Муцениеце Пётр Дранга задолжал налоговой более 43 тыс. рублей

04 июля 2026, 04:19

Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Сумма долга музыканта Петра Дранги по ИП составляет 43 835 рублей. Информацию выяснила «Газета.Ru», изучив документ ФНС.