Супруг Муцениеце Пётр Дранга задолжал налоговой более 43 тыс. рублей
Сумма долга музыканта Петра Дранги по ИП составляет 43 835 рублей. Информацию выяснила «Газета.Ru», изучив документ ФНС.
Супруг актрисы Агаты Муцениеце выступает учредителем и руководителем двух компаний. Одна из них — ООО «Брукман Концепт» зарегистрирована в 2025 году, вскоре после свадьбы артиста с звездой сериала «Закрытая школа». Вторая компания «Русские Сказки» появилась в июне 2026 года.
Основной источник дохода Дранги — концертная деятельность. Как рассказывал продюсер Сергей Дворцов, гонорар музыканта за частное выступление составляет порядка 1,5–3 миллионов рублей за программу длительностью 45 минут. Сам Пётр не даёт комментариев относительно своих финансовых дел.
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