Тейлор Свифт сыграла свадьбу на «Мэдисон‑сквер‑гарден» в Нью-Йорке
Свадьба американской певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси состоялась в Нью-Йорке на арене «Мэдисон‑сквер‑гарден» в компании близких и знаменитостей. Об этом сообщает издание Page Six.
Среди приглашённых на праздник звёзд оказались певица Селена Гомес, музыкант Эд Ширан, модель Джиджи Хадид, актрисы Дакота Джонсон и Зои Кравиц, а также актёр Хью Грант. По данным издания, общее число гостей превысило тысячу человек.
При этом официальная церемония состоялась раньше. Тейлор и Трэвис обменялись брачными клятвами в узком кругу самых близких людей, а масштабное мероприятие стало уже праздничным продолжением события.
Ранее стало известно об одном из правил для гостей свадьбы знаменитостей. Виновники торжества попросили не дарить им подарки.
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