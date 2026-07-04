Шура вспомнил, как под его диваном чуть не умерла фанатка

04 июля 2026, 02:06

Шура рассказал о спрятавшейся под диваном фанатке

Александр Медведев (Фото: Instagram* / @shuralive)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился историей из прошлого, когда чрезмерная преданность фанаток доставляла ему немало беспокойства. Его слова передаёт издание «Звездач».





По словам артиста, одна из поклонниц однажды проникла в его гостиничный номер и спряталась под диваном. Ситуация едва не обернулась трагедией: Шура обнаружил девушку лишь благодаря тому, что из‑под мебели виднелась её посиневшая рука.



«Просыпаюсь утром, а у меня синяя рука лежит из‑под дивана… Горничная пустила девку, она залезла (под диван), и, если бы не её рука, мы бы даже не поняли, что она подыхает там уже», — рассказал Шура, добавив, что поклонницу удалось спасти.