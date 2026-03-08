«Он знал, чем я занималась раньше»: как «Папина дочка» Анастасия Сиваева совмещает материнство с работой

08 марта 2026, 16:42

Актриса Анастасия Сиваева рассказала, как совмещает работу и материнство

Анастасия Сиваева (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса Анастасия Сиваева возвращается на экраны в продолжении хита «Папины дочки. Новые». Исполнительница роли Даши Васнецовой в оригинальном сериале присоединилась к пятому сезону проекта — съемки уже завершились.





Сиваева рассказала, что после долгого перерыва быстро вошла в рабочий ритм. Коллеги встретили ее очень тепло, поэтому привыкать к площадке почти не пришлось. По словам артистки, на съемках царит дружеская и комфортная атмосфера, и она чувствует себя на своем месте.



Знаменитость совмещает работу с материнством — она воспитывает восьмилетнего сына и отмечает, что родительский опыт помогает ей в профессии. Ребенок знаком с сериалом, он смотрел старые сезоны и с интересом ждет новые серии.





«Сын не ревнует меня к экранным дочкам, он понимает, что это работа. Он знал, чем я занималась раньше, поэтому, думаю, гордится мной», — сказала Сиваева The Voice.