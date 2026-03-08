«Лучший во вселенной»: Агата Муцениеце трогательно поздравила мужа с днем рождения
Актриса Агата Муцениеце поздравила в соцсетях с днем рождения своего мужа — музыканта Петра Дрангу. В публикации она назвала его «подарком судьбы» и самым многогранным человеком из всех, кого встречала.
Муцениеце призналась, что не стала искать более эффектные формулировки, поскольку, по ее словам, самые точные слова он уже однажды написал ей сам — в ее день рождения. Знаменитость добавила, что музыка и жизнь будто «любят» Дрангу, и она мечтает, чтобы так было всегда.
«Ты теперь еще и самый лучший отец для своей дочери во вселенной», — добавила звезда «Закрытой школы».
При этом артистка уточнила, что муж не любит лишнего внимания, поэтому часть личных слов она оставила только для него. Завершила пост Муцениеце поздравлением женщин с 8 Марта и пожеланием каждой найти свое счастье и беречь его.