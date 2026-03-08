«Лучший во вселенной»: Агата Муцениеце трогательно поздравила мужа с днем рождения

08 марта 2026, 15:35

Актриса Агата Муцениеце трогательно поздравила Петра Дрангу с днем рождения

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце поздравила в соцсетях с днем рождения своего мужа — музыканта Петра Дрангу. В публикации она назвала его «подарком судьбы» и самым многогранным человеком из всех, кого встречала.





Муцениеце призналась, что не стала искать более эффектные формулировки, поскольку, по ее словам, самые точные слова он уже однажды написал ей сам — в ее день рождения. Знаменитость добавила, что музыка и жизнь будто «любят» Дрангу, и она мечтает, чтобы так было всегда.





«Ты теперь еще и самый лучший отец для своей дочери во вселенной», — добавила звезда «Закрытой школы».