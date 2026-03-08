08 марта 2026, 16:48

У Сергея Полунина и Елены Ильиных родилась дочь

Сергей Полунин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Артист балета Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в Instagram*.





Танцовщик опубликовал фотографию с новорожденной дочерью на руках. Ей дали имя Руна.

«Елена совершила волшебство и родила малышку. Это самый волшебный и замечательный момент в жизни», — написал он.