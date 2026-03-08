Достижения.рф

Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз

У Сергея Полунина и Елены Ильиных родилась дочь
Сергей Полунин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Артист балета Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в Instagram*.



Танцовщик опубликовал фотографию с новорожденной дочерью на руках. Ей дали имя Руна.

«Елена совершила волшебство и родила малышку. Это самый волшебный и замечательный момент в жизни», — написал он.
Сергей Полунин с дочерью Руной (Фото: Инстаграм*/poluninink)
Известно, что Сергей Полунин начал встречаться с фигуристкой Еленой Ильиных около восьми лет назад. Спустя два года у них родился первенец, которого назвали Мир.

В 2022-м у пары появился на свет второй ребенок – Дар, а в феврале 2024-го – третий сын Эра. Летом того же года фигуристка и артист поженились.

