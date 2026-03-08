Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Артист балета Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в Instagram*.
Танцовщик опубликовал фотографию с новорожденной дочерью на руках. Ей дали имя Руна.
«Елена совершила волшебство и родила малышку. Это самый волшебный и замечательный момент в жизни», — написал он.Известно, что Сергей Полунин начал встречаться с фигуристкой Еленой Ильиных около восьми лет назад. Спустя два года у них родился первенец, которого назвали Мир.
В 2022-м у пары появился на свет второй ребенок – Дар, а в феврале 2024-го – третий сын Эра. Летом того же года фигуристка и артист поженились.