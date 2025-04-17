Муж Леры Кудрявцевой должен налоговой более 2 млн рублей

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Муж известной телеведущей Леры Кудрявцевой имеет задолженность перед налоговыми органами в размере 2,1 млн рублей. Об этом сообщает tg-канал Mash.
По данным источника, хоккеист Игорь Макаров по завершении карьеры безуспешно пытался заняться бизнесом. Он являлся индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей. Однако бизнес у спортсмена не получился успешным.
37-летний экс-игрок хоккейной сборной России также имеет проблемы с алкоголем. Ранее Кудрявцева признала наличие у супруга пагубной привычки. Телеведущая отмечала, что психологически не может окончательно расстаться с супругом, так как верит в возможность помочь ему. При этом Кудрявцева призналась, что она созависима, что ей нужен психолог.
Макаров и Кудрявцева состоят в браке с 2012 года. Экс-хоккеист младше своей супруги на 16 лет. У супругов есть шестилетняя дочь Маша.
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37-летний экс-игрок хоккейной сборной России также имеет проблемы с алкоголем. Ранее Кудрявцева признала наличие у супруга пагубной привычки. Телеведущая отмечала, что психологически не может окончательно расстаться с супругом, так как верит в возможность помочь ему. При этом Кудрявцева призналась, что она созависима, что ей нужен психолог.
Макаров и Кудрявцева состоят в браке с 2012 года. Экс-хоккеист младше своей супруги на 16 лет. У супругов есть шестилетняя дочь Маша.
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Самиров Рамиль