Муж Леры Кудрявцевой должен налоговой более 2 млн рублей

Прохор Шаляпин вызывает неоднозначные эмоции у тех, кто знает его имя. Когда-то он решил, что черный пиар — хороший способ продвинуться и начал изображать из себя альфонса, который любит возрастных женщин. Как поменялась его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».