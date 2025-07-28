Муж Леры Кудрявцевой обрушился на хейтеров, назвав их «убогими, несчастными людьми»

28 июля 2025, 14:52

Муж Леры Кудрявой оскорбил своих хейтеров

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой жёстко высказался в адрес критиков, назвав их «убогими». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





Хоккеист Игорь Макаров обратился к «несчастным людям» с призывом заниматься своими делами. Он заявил, что они с женой сами во всём разберутся.





«Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры... А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне!», – написал Макаров в личном блоге.