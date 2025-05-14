Муж Леры Кудрявцевой поделился пугающим снимком

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал в соцсетях пугающий снимок. Как пишут бьюти-обозреватели, спортсмен пошел на вакуумную терапию, которая выводит токсины из организма и улучшает кровообращение. На фотографии можно увидеть черно-фиолетовую спину мужчины.