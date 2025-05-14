Муж Леры Кудрявцевой поделился пугающим снимком

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал в соцсетях пугающий снимок. Как пишут бьюти-обозреватели, спортсмен пошел на вакуумную терапию, которая выводит токсины из организма и улучшает кровообращение. На фотографии можно увидеть черно-фиолетовую спину мужчины.
Недавно пара отдыхала в Турции, публикуя совместные снимки, будто и не ругались. Теперь Макаров занимается здоровьем. Поговаривали, что хоккеист стал злоупотреблять алкоголем на фоне проблем в спорте. Два месяца назад он вернулся на лед и выступил в чемпионате КХЛ 3х3 за «Авангард». При этом «жирные» продолжительные контракты мужу Кудрявцевой не предлагают.
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Никита Кротов