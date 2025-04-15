«Написал на меня заявление за избиение»: сын Булановой рассказал о встрече с неадекватным фанатом

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)
Младший сын певицы Татьяны Булановой Никита рассказал о своих эмоциях после недавнего случая с поклонником, который ночью ломился к нему в квартиру. Молодого человека процитировало издание «7 дней».
Никита поделился, что накануне столкнулся с неадекватным поклонником, который требовал от него совместное фото. Он все продолжал стучать в дверь и не уходил.
С недавнего времени сын певицы развивает карьеру рэпера. Оказалось, что парень знаком с творчеством 18-летнего Никиты. Между молодыми людьми завязалась драка.
Позже выяснилось, что фанат написал на сына Булановой заявление.
Кстати, сама Татьяна Буланова лишь недавно узнала об увлечении сына. Певица призналась, что узнала о творческой деятельности Никиты от поклонников.
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С недавнего времени сын певицы развивает карьеру рэпера. Оказалось, что парень знаком с творчеством 18-летнего Никиты. Между молодыми людьми завязалась драка.
«Сейчас будем вызывать полицию, скорее всего разбираться», — уточнил Никита с места событий.
Позже выяснилось, что фанат написал на сына Булановой заявление.
«Не спал до утра, он написал на меня заявление за «избиение». Я вообще не знаю, кто этот чувак и откуда и откуда у него мой адрес, если что», — объяснил Никита.
Кстати, сама Татьяна Буланова лишь недавно узнала об увлечении сына. Певица призналась, что узнала о творческой деятельности Никиты от поклонников.
«Немного была ошеломлена, когда узнала. Я ведь ему даже предлагала совместную песню, но сын сказал, что хочет добиваться всего сам и сделать себе имя, а не пользоваться моей известностью», — откровенничала артистка.
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Ольга Енгалычева