«Я вообще не выходила из дома»: жена любовника Полины Дибровой впервые рассказала о жизни с неверным мужем
Жена любовника Полины Дибровой вышла на связь после скандала и рассказала, как жила последние годы брака. Юрист Катя Гордон, представляющая интересы Елены, опубликовала в соцсети видео, на котором та заявила, что в течение двух лет не выходила из дома.
Катя Гордон заявила, что будет защищать интересы Елены, которая после развода рискует потерять детей из-за притязаний супруга. Юрист опубликовала видео, на котором женщина опровергает информацию о том, что она якобы оставляла детей без присмотра, не обеспечивала их и часто уезжала за границу.
Жена любовника Полины Дибровой рассказала, что в последние два года она практически не покидала дом.
«Абсолютная неправда. Последние два года я вообще не выходила из дома, я была с грудным ребенком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и еще бытом», — пояснила Елена.
Она добавила, что не посещала ничьих дней рождения, посвящая все свое время заботе о семье и домашнем хозяйстве.
По словам Гордон, сейчас вся страна поддерживает Елену Товстик.
Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой после 16 лет брака. В СМИ появилась информация, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман, который является другом семьи.
До этого стало известно, что Дмитрий Дибров намерен отсудить роскошную виллу и забрать детей после развода с женой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ