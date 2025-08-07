«Я вообще не выходила из дома»: жена любовника Полины Дибровой впервые рассказала о жизни с неверным мужем

07 августа 2025, 08:35

Жена любовника Дибровой призналась, что последние два года не выходила из дома

Роман Товстик со своей женой Еленой (Фото: Инстаграм* @roman_tovstick)

Жена любовника Полины Дибровой вышла на связь после скандала и рассказала, как жила последние годы брака. Юрист Катя Гордон, представляющая интересы Елены, опубликовала в соцсети видео, на котором та заявила, что в течение двух лет не выходила из дома.





Катя Гордон заявила, что будет защищать интересы Елены, которая после развода рискует потерять детей из-за притязаний супруга. Юрист опубликовала видео, на котором женщина опровергает информацию о том, что она якобы оставляла детей без присмотра, не обеспечивала их и часто уезжала за границу.



Жена любовника Полины Дибровой рассказала, что в последние два года она практически не покидала дом.





«Абсолютная неправда. Последние два года я вообще не выходила из дома, я была с грудным ребенком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и еще бытом», — пояснила Елена.