27 ноября 2026, 16:02

Агата Дранга улетела на Мальдивы с мужем и показала фото с отдыха

Агата Дранга (Фото: кадр из фильма «Честный развод»)

Актриса Агата Дранга вместе с мужем Петром улетела на Мальдивы и показала кадры с тропического отдыха. Соответствующие снимки она опубликовала в личном блоге.





Актриса проводит время в тёплой погоде, купается в море и встречает солнечные рассветы. На свежих снимках Агата позирует прямо в воде на фоне восходящего солнца и демонстрирует фигуру в купальнике. Автором кадров стал её супруг.

«Мальдивы-2026. Муж нафоткал», — коротко подписала публикацию Дранга.