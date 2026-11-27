«Муж нафоткал»: Агата Дранга в купальнике встретила рассвет на Мальдивах — фото
Агата Дранга улетела на Мальдивы с мужем и показала фото с отдыха
Актриса Агата Дранга вместе с мужем Петром улетела на Мальдивы и показала кадры с тропического отдыха. Соответствующие снимки она опубликовала в личном блоге.
Актриса проводит время в тёплой погоде, купается в море и встречает солнечные рассветы. На свежих снимках Агата позирует прямо в воде на фоне восходящего солнца и демонстрирует фигуру в купальнике. Автором кадров стал её супруг.
«Мальдивы-2026. Муж нафоткал», — коротко подписала публикацию Дранга.Пётр отреагировал на фотографии сердечком. Подписчики актрисы тоже включились в обсуждение. Они оценили сами снимки и назвали их эстетичными. Кроме того, поклонники отметили романтические отношения супругов, которые не скрывают своих чувств друг к другу.