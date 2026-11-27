27 ноября 2026, 14:25

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Адвокат рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Сергей Жорин высказался об отказе в возбуждении уголовного дела после стрельбы в доме артиста.





В беседе с Super Жорин никак не прокомментировал решение прокуратуры, которая отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы вынесли это решение примерно неделю назад — проверка касалась материалов о хулиганстве и незаконном лишении свободы.

«К сожалению, эту тему комментировать не уполномочен», — заявил защитник.