Адвокат Джигана высказался об отмене постановления полиции по делу о стрельбе
Адвокат рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Сергей Жорин высказался об отказе в возбуждении уголовного дела после стрельбы в доме артиста.
В беседе с Super Жорин никак не прокомментировал решение прокуратуры, которая отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы вынесли это решение примерно неделю назад — проверка касалась материалов о хулиганстве и незаконном лишении свободы.
«К сожалению, эту тему комментировать не уполномочен», — заявил защитник.Отмечается, что прокуратура не согласилась с выводами полиции и вернула материалы на дополнительную проверку. Таким образом, вопрос о возбуждении дела по-прежнему остаётся открытым, а позиция защиты Джигана по этому поводу неизвестна.