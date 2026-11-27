27 ноября 2026, 15:07

Певица Анита Цой рассказала, что проведёт январские праздники с родными

Анита Цой (Фото: кадр из программы «Утро. ТНТ»)

Певица Анита Цой сообщила, что отказалась от новогодних корпоративов и планирует провести все январские праздники с семьёй.





В беседе с Общественной Службой Новостей артистка заявила, что она давно хотела собрать всех близких, чтобы отметить праздник вместе.

«Не хочу никаких концертов, я хочу 2027 год отметить с родными. На столе у меня будут блюда, приготовленные мною. Это будут блюда как русской, так и корейской кухни. Сделаем микс, причём всё сделаю я сама. И пельмешек налеплю, и морковку по-корейски сделаю», — сказала Цой.