27 ноября 2026, 15:45

Депутат Милонов раскритиковал концерт Вани Дмитриенко за 10 млн рублей в Вологде

Иван Дмитриенко (Фото: кадр из сериала «Плакса»)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что жителям Вологды не нужен концерт певца Вани Дмитриенко за 10 млн рублей. По его словам, городские власти должны были выяснить желание населения, прежде чем выделять такую сумму на выступление артиста.





В беседе с NEWS.ru политик заявил, что ситуация с концертом Дмитриенко показывает, что подобные артисты не думают о стране, для них главное — получать деньги.

«Как вообще совести хватает? Я не буду оценивать отсутствие таланта у этого человека. Как говорится, на разные сыры, как и певцов, есть любители. Но всё-таки совесть нужно иметь. Объективно говоря, если ты в Вологду едешь за 10 млн рублей, ты чего, бессовестный? Он никогда и не записывался в нормальные люди. Руководство города куда смотрит? У них что, всё решено, всё прекрасно, что ли? А у жителей спросили, что они хотят за 10 млн рублей?» — заявил депутат.