Муж с другой женщиной и неудачная пластика: как проходит жизнь народной артистки России Веры Алентовой, отмечающей свои 83 года

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
83-летняя Вера Алентова, народная артистка России, произвела настоящий фурор на церемонии вручения премии «Звезда Театрала — 2024» в Москве. Сегодня, 21 февраля, она празднует свой день рождения.
Какую награду получила звезда фильма «Москва слезам не верит», какие свежие новости о ней появились в последнее время и как сложилась её жизнь? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Получив среднее образование в Барнауле, Алентова пыталась поступить в медицинский институт, но начала работать актрисой в Барнаульском драматическом театре. В начале 1960-х она переехала в Москву и в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ.
С 1965 года работает в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, где сыграла множество ролей, включая Райну в «Шоколадном солдатике» и главную роль в «Мадам Рубинштейн».
Алентова также сотрудничала с Театром Антона Чехова в 1990–2000-е годы. Она известна своей глубокой приверженностью к театру и вдохновляющей жизненной философией.
Она также исполнила различные роли в фильме «Ширли-Мырли» и последних проектах, таких как «Ампир V». В дополнение к актерской карьере, Алентова преподает во ВГИКе и руководит актерско-режиссерской мастерской.
В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова, которая стала телеведущей, актрисой и режиссером. По словам Юлии, отношения ее родителей были сложными: они часто ссорились и были «замкнуты друг на друге или на работе». В молодости семье не хватало денег, и Меньшов, будучи аспирантом ВГИКа, работал по ночам в булочной. Вера Алентова даже в последние месяцы беременности продолжала выступать на сцене и вернулась к работе сразу после родов.
Когда Юлии исполнилось три года, Меньшов и Алентова расстались на четыре года, но официального развода не было. В это время Алентова активно работала в Театре имени Александра Пушкина, а дочь жила с бабушкой. Они вновь объединились, когда Юлия пошла в первый класс, и с тех пор пара больше не расставалась. Юлия отмечает, что родители были строги и требовательны к ней.
Владимир Меньшов скончался в июле 2021 года на 82-м году жизни из-за осложнений от коронавирусной инфекции. В конце июня того же года Вера Алентова была госпитализирована с подозрением на COVID-19, но ее выписали накануне прощания с мужем, которое состоялось 8 июля.
В 1977 году у Людмилы родился сын по имени Александр. На протяжении многих лет журналисты высказывали предположения, что именно Меньшов является отцом мальчика. Однако сам он это отрицал, хотя и признавал, что у него были романтические отношения с Туевой.
В книге, выпущенной, когда ей исполнилось 82 года, она призналась, что действительно обращалась к хирургам и проходила четыре успешные операции. Артистка отметила, что в основном ей нужно было «что-то подправить» перед съемками. Однако однажды ей не повезло с выбором хирурга.
Лицо звезды заметно деформировалось, что ее шокировало. Актриса рассказала, что весь жир сдвинул ее черты, утяжелив нижнюю часть лица, она стала бояться смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно, ей понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты.
На мероприятие актриса пришла в компании дочери Юлии, зятя Игоря Гордина и внуков Таисии и Андрея. Для выхода в свет Алентова выбрала крупные аксессуары, включая очки и красные бусы.
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БиографияВера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. После смерти отца в три года вместе с матерью переехала в Кривой Рог, а затем в Узбекскую ССР.
Получив среднее образование в Барнауле, Алентова пыталась поступить в медицинский институт, но начала работать актрисой в Барнаульском драматическом театре. В начале 1960-х она переехала в Москву и в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ.
Работа в театреВ 1960 году она дебютировала на сцене Орского драматического театра в роли Майи в спектакле «Иркутская история».
С 1965 года работает в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, где сыграла множество ролей, включая Райну в «Шоколадном солдатике» и главную роль в «Мадам Рубинштейн».
Алентова также сотрудничала с Театром Антона Чехова в 1990–2000-е годы. Она известна своей глубокой приверженностью к театру и вдохновляющей жизненной философией.
Фото: iStock/lena_volo
Карьера в киноВера Алентова дебютировала в кино в 1965 году. Широкую известность она получила благодаря главной роли Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар» в 1981 году. Алентова сыграла в более чем 30 фильмах и сериалах, включая «Такая короткая долгая жизнь», «Время желаний» и «Завтра была война».
Она также исполнила различные роли в фильме «Ширли-Мырли» и последних проектах, таких как «Ампир V». В дополнение к актерской карьере, Алентова преподает во ВГИКе и руководит актерско-режиссерской мастерской.
Личная жизньВера Алентова — вдова Владимира Меньшова (1939–2021), известного советского и российского актера, режиссера, сценариста и продюсера, который был народным артистом РСФСР (1989), лауреатом Государственной премии СССР (1981) и обладателем премии «Оскар» (1981). Их знакомство произошло в Школе-студии МХАТ.
В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова, которая стала телеведущей, актрисой и режиссером. По словам Юлии, отношения ее родителей были сложными: они часто ссорились и были «замкнуты друг на друге или на работе». В молодости семье не хватало денег, и Меньшов, будучи аспирантом ВГИКа, работал по ночам в булочной. Вера Алентова даже в последние месяцы беременности продолжала выступать на сцене и вернулась к работе сразу после родов.
Когда Юлии исполнилось три года, Меньшов и Алентова расстались на четыре года, но официального развода не было. В это время Алентова активно работала в Театре имени Александра Пушкина, а дочь жила с бабушкой. Они вновь объединились, когда Юлия пошла в первый класс, и с тех пор пара больше не расставалась. Юлия отмечает, что родители были строги и требовательны к ней.
Владимир Меньшов скончался в июле 2021 года на 82-м году жизни из-за осложнений от коронавирусной инфекции. В конце июня того же года Вера Алентова была госпитализирована с подозрением на COVID-19, но ее выписали накануне прощания с мужем, которое состоялось 8 июля.
Фото: iStock/sudok1
Отношения на сторонеКогда Меньшов не жил с Алентовой, он завел отношения с актрисой Людмилой Туевой, которая была на девять лет младше его. В итоге они расстались, и режиссер вернулся к своей жене.
В 1977 году у Людмилы родился сын по имени Александр. На протяжении многих лет журналисты высказывали предположения, что именно Меньшов является отцом мальчика. Однако сам он это отрицал, хотя и признавал, что у него были романтические отношения с Туевой.
Что известно о неудачной пластике АлентовойАлентова рассказала о нескольких пластических операциях в своей автобиографии «Все не случайно». Хотя поклонники давно заметили изменения в ее внешности, сама актриса долгое время не комментировала это.
В книге, выпущенной, когда ей исполнилось 82 года, она призналась, что действительно обращалась к хирургам и проходила четыре успешные операции. Артистка отметила, что в основном ей нужно было «что-то подправить» перед съемками. Однако однажды ей не повезло с выбором хирурга.
«Я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют. <...> [В итоге он] вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — поделилась воспоминаниями Алентова.
Лицо звезды заметно деформировалось, что ее шокировало. Актриса рассказала, что весь жир сдвинул ее черты, утяжелив нижнюю часть лица, она стала бояться смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно, ей понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты.
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Чем сейчас занимается Вера АлентоваВера Алентова редко появляется на публике, но в сентябре 2024 года она посетила мероприятие впервые за долгое время. В Подземном музее парка «Зарядье» в Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45», приуроченная к 85-летию кинодеятеля и 45-летию фильма «Москва слезам не верит».
На мероприятие актриса пришла в компании дочери Юлии, зятя Игоря Гордина и внуков Таисии и Андрея. Для выхода в свет Алентова выбрала крупные аксессуары, включая очки и красные бусы.
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