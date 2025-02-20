Психические проблемы и множество поклонников: что заставляло актрису Веру Орлову жить с мужчиной и его любовницей 10 лет

Вера Орлова (Фото: кадр из фильма «Драгоценный подарок»)
Веру Орлову в театре уважали и любили, но считали её несколько странной. Многие артисты полагали, что у неё могут быть психические отклонения. Как иначе объяснить, что она позволила своему возлюбленному привести домой другую женщину, которую он любил так же сильно, как и её?
В этом необычном любовном треугольнике Вера Орлова провела десять лет и утверждала, что этот период был самым счастливым в её жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Они вместе справлялись с домашними делами и проводили время на кухне, обсуждая политику, спектакли и вспоминая о прошлом. Их связь казалась идеальной, и вскоре они планировали свадьбу. Вера даже заранее приобрела шикарное свадебное платье и выбрала место для празднования.
Но этому не суждено было сбыться. В театр имени Маяковского пришла молодая актриса Люсьена Овчинникова, которая также влюбилась в Александра Холодкова.
Многие женщины на её месте ушли бы от предателя и попытались забыть прошлое, но Вера не могла представить свою жизнь без Александра и была готова простить его ради сохранения отношений. Холодков, в свою очередь, тоже хотел остаться с Верой, но не собирался разрывать связь с Овчинниковой.
Актриса решила разрешить своему возлюбленному жить одновременно с ней и с любовницей в одной квартире.
В то же время, Вера наивно надеялась, что однажды Люсьена уйдет из их жизни, оставив её и Холодкова. Часто между актрисами возникали конфликты и ссоры, но только в отсутствие их возлюбленного. При нем они вели себя мирно: вместе готовили, убирались и обсуждали разные темы. Троица посещала музеи и кинотеатры, а также путешествовала по различным советским городам.
Актрисы объединили усилия, чтобы ухаживать за ним, оставив в стороне свои разногласия, обиды и скрытую неприязнь. Спустя год, когда Александра не стало, Орлова и Овчинникова, стоя над его гробом, горько рыдали в объятиях друг друга. После похорон они продолжили общение, что было вполне естественно, так как обе работали в одном театре и выступали в одних и тех же спектаклях. Хотя они стали жить отдельно, каждую ночь они созванивались и часами обсуждали проведенные вместе десять лет.
Вера Орлова считала это время самым счастливым в своей жизни и испытывала огромную тоску по Александру Холодкову.
Когда Вера ушла из жизни в 1993 году, в её квартире на письменном столе была найдена фотография Александра Холодкова, которого она так и не смогла забыть.
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Отличалась честностьюВера Орлова быстро завоевала симпатию театралов и своих коллег в начале своей актёрской карьеры. Она отличалась честностью, искренностью и добротой ко всем окружающим. В театрах часто возникали скандалы и интриги, но Орлова никогда не принимала в них участие. Она уходила в уединённое место, чтобы в тишине повторить текст и поработать над своей ролью в одиночестве.
Настоящий ангелВера Орлова всегда была готова прийти на помощь своим коллегам, выслушивала их в трудные времена и делилась мудрыми советами. Никто не мог говорить о ней плохо. Николай Охлопков, художественный руководитель театра имени Владимира Маяковского, где актриса проработала значительное время, отмечал, что Вера Орлова — настоящий ангел.
Тысячи преданных поклонниковХотя театралы не имели возможности лично общаться с ней, они ощущали её исключительность как человека. Всего за год работы в театре Вера Орлова завоевала тысячи преданных поклонников, которые ежедневно встречали её у театра с цветами и выражали слова поддержки и любви.
Работа в театреВ 1942 году Вера Орлова присоединилась к театру имени Владимира Маяковского. На тот момент у неё не было ни одной киноработы, но она уже исполнила десятки главных ролей в театре и считалась настоящей легендой.
Фото: iStock/Caiaimage/Robert Daly
Настоящая любовьМногие мужчины пытались завоевать сердце очаровательной актрисы, но настоящую любовь она нашла лишь в актёре Александре Холодкове. Их отношения начались в 1943 году. Вера полюбила его так сильно, что не могла думать ни о ком другом.
Они вместе справлялись с домашними делами и проводили время на кухне, обсуждая политику, спектакли и вспоминая о прошлом. Их связь казалась идеальной, и вскоре они планировали свадьбу. Вера даже заранее приобрела шикарное свадебное платье и выбрала место для празднования.
Но этому не суждено было сбыться. В театр имени Маяковского пришла молодая актриса Люсьена Овчинникова, которая также влюбилась в Александра Холодкова.
С любовницей в одной квартиреЛюсьена Овчинникова и Александр Холодков начали встречаться тайком от Веры Орловой, но вскоре она узнала об их отношениях — в театре все об этом говорили. Вера поймала изменника на горячем, увидев, как он целуется с Овчинниковой в гримёрке.
Многие женщины на её месте ушли бы от предателя и попытались забыть прошлое, но Вера не могла представить свою жизнь без Александра и была готова простить его ради сохранения отношений. Холодков, в свою очередь, тоже хотел остаться с Верой, но не собирался разрывать связь с Овчинниковой.
Актриса решила разрешить своему возлюбленному жить одновременно с ней и с любовницей в одной квартире.
Делили одну кровать на троихЭто может показаться абсурдным, но Вера Орлова, Люсьена Овчинникова и Александр Холодков делили одну кровать на троих. Их любовный треугольник был известен всем. Родственники и друзья неоднократно пытались донести до них, что такая ситуация ненормальна, но троица оставалась глуха. Актёры театра только качали головой, глядя на них.
В то же время, Вера наивно надеялась, что однажды Люсьена уйдет из их жизни, оставив её и Холодкова. Часто между актрисами возникали конфликты и ссоры, но только в отсутствие их возлюбленного. При нем они вели себя мирно: вместе готовили, убирались и обсуждали разные темы. Троица посещала музеи и кинотеатры, а также путешествовала по различным советским городам.
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Александр Холодков серьезно заболелНастоящая дружба между Верой Орловой и Люсьеной Овчинниковой возникла лишь через девять лет совместной жизни. Это произошло, когда Александр Холодков серьезно заболел.
Актрисы объединили усилия, чтобы ухаживать за ним, оставив в стороне свои разногласия, обиды и скрытую неприязнь. Спустя год, когда Александра не стало, Орлова и Овчинникова, стоя над его гробом, горько рыдали в объятиях друг друга. После похорон они продолжили общение, что было вполне естественно, так как обе работали в одном театре и выступали в одних и тех же спектаклях. Хотя они стали жить отдельно, каждую ночь они созванивались и часами обсуждали проведенные вместе десять лет.
Вера Орлова считала это время самым счастливым в своей жизни и испытывала огромную тоску по Александру Холодкову.
Второй бракВ надежде вновь встретить свою любовь, Орлова вышла замуж за преданного поклонника, который посещал все её театральные выступления и смотрел фильмы с её участием. При каждой встрече он дарил ей листочки с собственными стихами о любви. Хотя у актрисы не возникло к нему чувств, она надеялась, что со временем сможет полюбить его. Однако этого так и не случилось. Спустя год отношений она подала на развод и решила остаться одна до конца своей жизни.
Когда Вера ушла из жизни в 1993 году, в её квартире на письменном столе была найдена фотография Александра Холодкова, которого она так и не смогла забыть.
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