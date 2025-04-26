«У меня всё ещё впереди»: Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова на свадьбе 19-летней дочери Ариадны побеседовала с журналистами и ответила на вопрос, хочет ли сама вновь выйти замуж.
«Конечно я хочу создать свою семью. Хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Но я столько видела на примере других людей, как они создают семьи, потом изменяют, сходятся-расходятся. А у меня ещё всё впереди», – высказалась балерина, слова которой приводит издание StarHit.Напомним, что Волочкова была замужем один раз. В 2007 году она она скрепила себя узами брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Однако брак продлился недолго – пара развелась спустя год. Но в союзе родилась дочь Ариадна, которой сейчас 19 лет. 26 апреля девушка выходит замуж за своего 23-летнего избранника Никиту Григоряна.
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*запрещён в РФ
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