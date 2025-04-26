Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram @volochkova_art)
Анастасия Волочкова приготовила необычный подарок на свадьбу своей дочери Ариадны. Торжество проходит в субботу в Петербурге.
После первого тоста балерина исполнит песню Аллы Пугачёвой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Волочкова получила личное разрешение от Примадонны на исполнение её композиции.
Танцовщица призналась, что до сих пор поддерживает тёплые отношения с покинувшей Россию певицей. Волочкова вспомнила, как и сама проходила времена гонений после увольнения из Большого театра. Анастасия при этом сделала упор на личном общении с артисткой, не упоминая политические взгляды Пугачёвой.
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*запрещён в РФ
Танцовщица призналась, что до сих пор поддерживает тёплые отношения с покинувшей Россию певицей. Волочкова вспомнила, как и сама проходила времена гонений после увольнения из Большого театра. Анастасия при этом сделала упор на личном общении с артисткой, не упоминая политические взгляды Пугачёвой.
«Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», – заявила Волочкова в беседе с порталом 78.ru.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова