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«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова высказалась о непубличности жениха дочери

Анастасия Волочкова напомнила жениху Ариадны, чью дочь он берёт в жёны
Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Дочь Анастасии Волочковой сегодня выходит замуж за Никиту Григоряна. 23-летний молодой человек не является публичной личностью и не общается с прессой.
Балерину возмутило, что жених 19-летней Ариадны кажется не понимает, чью дочь он берёт в жёны.

«Я хочу сказать её жениху Никите и сегодня обязательно скажу: "Дорогой, ты когда в невесты брал Ариадну, ты понимал, чья это дочь?" И когда идут разговоры о том, что "мы не публичные люди, мы не хотим СМИ, тогда надо было брать Машу с Уралмаша», – заявила Волочкова в беседе с журналистами.
Напомним, что Григорян поёт в католическом храме и является учредителем нескольких компаний. С молодым человеком Ариадна познакомилась в джаз-клубе и сразу поняла, что выйдет за него замуж. Как рассказывала ранее девушка, за несколько дней до их первой встречи она попросила у Бога достойного мужчину.

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*запрещён в РФ
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Не состоит в отношениях три года: 37-летняя Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств
Актриса Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств
26 апреля 2025, 18:04

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Ирина Горбачёва не состоит в отношениях уже почти три года, но всё же пытается найти мужчину, с которым сможет создать семью.
Сердце 37-летней актрисы свободно уже несколько лет. Но она всё же надеется встретить того самого. Горбачёва призналась, что сидит в приложениях для знакомств. Она рассказала, что некоторые парни удивляются, когда видят её анкету, а потом пишут ей об этом.

«Есть те, кто пишут: "Ну не мог пройти мимо и не написать, потому что офигел, что ты тут делаешь"», – рассмеялась Горбачёва в интервью Светлане Бондарчук в её шоу «Света вокруг света».
Напомним, что Ирина Горбачёва уже была замужем. В 2021 году она расписалась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Однако союз был недолгим – в 2022 году пара распалась. Как говорила актриса, одной из причин развода стали политические разногласия. Также Ирина и Антон оказались не готовы к тому, что чувства угаснут и сменятся привязанностью.

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#отношения
#любовь
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«У меня есть морщины и много проблем»: роман Люси Чеботиной с Киркоровым, тайная любовь с ЮрКиссом и норвежским футболистом
26 апреля 2025, 17:46

Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

Российская певица Люся Чеботина сегодня, 26 апреля, отмечает свой 28-й день рождения. Певица громко заявила о себе с песней «Солнце Монако» в 2021 году и мгновенно стала популярной, заняв лидирующие места на всевозможных музыкальных платформах. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Биография


Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

Людмила Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Родители девочки рано развелись, и мама осталась одна с двумя дочерьми. Когда Люсе исполнилось шесть лет, семья переехала в Москву за новой жизнью и возможностями.

В столице будущая звезда сцены начала заниматься в музыкальной школе, а позже закончила музыкальное училище по специальности педагог эстрадно-джазового вокала. В 2015 году Люся успешно прошла отборочный этап и стала участницей украинской версии популярного вокального шоу «Голос». На проекте она показала свои способности и смогла выйти в четвертьфинал.

Спустя год Чеботина появилась в проекте «Главная сцена», которая транслировалась на телеканале «Россия-1». А в 2017 году приняла участие в конкурсе «Новая волна», но не смогла занять призовое место. Первая популярность к певице пришла из интернета, куда она упорно заливала ролики с каверами на популярные песни.

В 2019 году Чеботина выпустила дебютный альбом под названием «Безлимитная любовь», но аудитория не оценила входящие в него треки. Даже не собираясь отчаиваться, девушка продолжила активную работу, и в 2021 году с выходом второго альбома труды были вознаграждены.

«Солнце Монако»


Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

За время участия в кастингах всевозможных шоу Люся Чеботина познакомилась с большим количеством полезных и интересных людей. Одним из таких стал сын основателя некогда популярной группы «Земляне» и владелец «Русской медиа группы», в которую входит «Русское радио» и телеканал RU.TV Юрием Киселевым (ЮрКиссом).

На совместном отдыхе Чеботиной с семьей Киселевых в Монако певица написала свой первый хит.

«Помню, было внутреннее ощущение, какое-то шестое чувство, что вот-вот сейчас я напишу что-то действительно классное. Долго крутилась в голове строчка: «Зачем мне солнце Монако?», и я решила, что нужно эту тему разогнать, буквально через полчаса родилась целая песня», — цитирует певицу издание intermedia.ru.

Трек «Солнце в Монако» за считанные дни сделал певицу суперпопулярной и вознес к вершинам радиочартов. В то время ходило много слухов о тайных любовных отношениях ЮрКисса и молодой певицы, но Чеботина неустанно говорила журналистам, что их связывает только дружба.

По словам Люси Чеботиной, клип к первому хиту был снят за смешные деньги в 50 тысяч рублей. Публика тогда мало поверила ее словам, больше верилось истории, в которой клип был снят на деньги ЮрКисса, а маленький бюджет певица придумала для лучшего света своего таланта.

Исполнительницу хита сильно злили просьбы о чьей-либо помощи в ее творчестве, всё сама: и пишет, и поет, и за клипы платит.

«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене
«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене

Личная жизнь


Люся Чеботина и Юрий Киселев (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

О личной жизни певицы до ее популярности мало что известно. А вот в ответах по поводу отношений с Киселевым певица явно лукавила. В 2022-м в интервью Лауре Джугелии Чеботина призналась:

«Мы понимали, что друг другу нравимся, но отрицали это. Я боялась, что отношения могут что-то испортить. Потом поняла, что происходят недружеские ссоры, недружеская ревность… Был страх, что мне начнут что-то запрещать, но от судьбы не уйдёшь. Мы ждали до той точки, когда надо было либо расходиться, либо идти дальше. Я не готова была его терять, он, видимо, тоже. Думаю, это любовь».

В феврале 2023 года пара распалась. По словам Люси, инициатором расставания стал Юрий. После расставания с ЮрКиссом Чеботина ушла из «Русской медиагруппы» и забрала с собой все свои песни, объяснив это тем, что не хочет, чтобы её творчество ассоциировалось с бывшим возлюбленным.

Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

Стоит отметить, что певице также приписывали романы с участником шоу «Холостяк» Александром Гранковым и певцом Никитой Алексеевым. Много шумихи наделала новость об отношениях Чеботиной с Филиппом Киркоровым. После выхода совместной песни король поп-музыки решил обратиться к пластической хирургии, давая понять, что он влюбился и хочет быть достойным своей возлюбленной. На что певица в очередной раз ответила журналистам, что все только слухи и Киркоров для нее просто старший товарищ.

В 2024 году в СМИ начали обсуждать новый роман Люси Чеботиной. На этот раз её избранником стал норвежский футболист Матиас Норманн, ранее выступавший за московский футбольный клуб «Динамо».

На отдыхе в Дубае пару заметили вместе. В социальных сетях они не стеснялись выражать свои чувства и открыто демонстрировали симпатию друг к другу. Норманн называл Люсю «своей девочкой», а она отвечала ему «твоя».

На фестивале в Баку певица подтвердила, что у неё есть отношения, но имя своего избранника она не назвала. В одном из последних интервью певица как бы намекнула публике, что ее сердце снова свободно.

«Раньше думала, что в моем возрасте у меня будет муж и двое детей. Пока что у меня есть морщины и много проблем. Двигаемся успешно: морщин нет, проблем хватает. Так расположилась судьба, что мой муж — это моя карьера», — цитирует артистку Телеграм-канал «Звездач».

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«Уголовно наказуемое дело! Иметь все, что шевелится»: Роза Сябитова пригрозила любвеобильному Натану на «Шоу Воли»
Сваха Роза Сябитова раскритиковала рэпера Натана на «Шоу Воли»
26 апреля 2025, 17:36

Роза Сябитова (Фото: Телеграм @syabitova_r)

Сваха Роза Сябитова заявила, что ей было странно наблюдать за поведением рэпера Натана.
Сын звездной телеведущей Денис вместе с матерью принимал участие в проекте «Сокровища императора». Роза с наследником недолго пробыли на проекте. На съемках «Шоу Воли» Сябитова пришла на помощь сыну.

Павел Воля захотел узнать у Дениса, с какими девушками он предпочитает встречаться: ему нравятся кандидатки младше или старше его.

«Сам решу. Всякие, нету особых», — обратил внимание сын свахи.

Сябитова заступилась за Дениса и решила повернуть ситуацию в шутку.

«Интересно за углом, как пойдете, сразу налево», — пресекла Роза интерес ведущих к личной жизни молодого человека.

Телеведущая едко высказалась о Натане, который тоже принимал участие в шоу «Сокровища императора». Воля с юмором назвал рэпера свахой.

«Сваха — эта та, которая сватает, коренное слово «свадьба». А то, о чем вы говорите, это сводничество — уголовно наказуемое дело! Иметь все, что шевелится, если говорить простонародным языком. И мне было странно наблюдать за его поведением», — уточнила Сябитова.

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#шоу
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#сын
#конфликт
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«Она говорит, а стыдно мне»: Сергей Соседов раскритиковал Ольгу Бузову и сравнил ее с Лерой Кудрявцевой
Сергей Соседов заявил, что не знает, как реагировать на Ольгу Бузову
26 апреля 2025, 17:13

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей Соседов поделился эмоциями от работы с Ольгой Бузовой на съемках. В эфире выпуска шоу «Переговорка» продюсера Георгия Иващенко музыкальный критик заявил, что ему бывало «стыдно» за телеведущую.
Недавно Соседов и Бузова встретились на съемках белорусского музыкального проекта «Фактор.BY», в котором были судьями. Артисты нередко спорили и ругались в эфире. Теперь критик захотел объяснить происходившее: по его словам, все эти конфликты — лишь часть шоу, а в реальной жизни они с телеведущей не ссорятся.

«Она всегда очень спокойна. Иногда она что-то наигрывала, я понимал, что это делается на камеру, какой-то скандал. Я-то знаю, как это делается», — признался Сергей.

Вспомнил Соседов и о Лере Кудрявцевой, с которой часто конфликтует на шоу «Суперстар!». Критик сравнил Ольгу Бузову с телеведущей и уточнил, что она зачастую вызывает в нем чувство стыда.

«Лера другая, безусловно. Это совершенно разные люди. В ней все более гораздо логично — реакции, выступления, комментарии… Бывает, даже не знаешь, как реагировать на Бузову. Она говорит, а стыдно мне. А Лера эмоционально высказывается. Она эмоционально высказывается о том, что увидела здесь и сейчас. А Оля занимается самопиаром, саморекламой», — обратил внимание Соседов.

Вместе с тем Сергей поделился, что восхищается трудолюбием исполнительницы хита «Мало половин».

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«У меня всё ещё впереди»: Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж

«Я нервничаю, как не знаю кто…»: Анастасия Волочкова взволнована свадьбой дочери
#певица
#критика
#скандал
#шоу
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«У меня всё ещё впереди»: Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж
Анастасия Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж
26 апреля 2025, 16:24

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова на свадьбе 19-летней дочери Ариадны побеседовала с журналистами и ответила на вопрос, хочет ли сама вновь выйти замуж.
«Конечно я хочу создать свою семью. Хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Но я столько видела на примере других людей, как они создают семьи, потом изменяют, сходятся-расходятся. А у меня ещё всё впереди», – высказалась балерина, слова которой приводит издание StarHit.
Напомним, что Волочкова была замужем один раз. В 2007 году она она скрепила себя узами брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Однако брак продлился недолго – пара развелась спустя год. Но в союзе родилась дочь Ариадна, которой сейчас 19 лет. 26 апреля девушка выходит замуж за своего 23-летнего избранника Никиту Григоряна.

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*запрещён в РФ
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#свадьба
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