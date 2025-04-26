«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова высказалась о непубличности жениха дочери

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Дочь Анастасии Волочковой сегодня выходит замуж за Никиту Григоряна. 23-летний молодой человек не является публичной личностью и не общается с прессой.
Балерину возмутило, что жених 19-летней Ариадны кажется не понимает, чью дочь он берёт в жёны.
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*запрещён в РФ
«Я хочу сказать её жениху Никите и сегодня обязательно скажу: "Дорогой, ты когда в невесты брал Ариадну, ты понимал, чья это дочь?" И когда идут разговоры о том, что "мы не публичные люди, мы не хотим СМИ, тогда надо было брать Машу с Уралмаша», – заявила Волочкова в беседе с журналистами.Напомним, что Григорян поёт в католическом храме и является учредителем нескольких компаний. С молодым человеком Ариадна познакомилась в джаз-клубе и сразу поняла, что выйдет за него замуж. Как рассказывала ранее девушка, за несколько дней до их первой встречи она попросила у Бога достойного мужчину.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова