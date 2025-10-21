Гибель проданной на органы в Мьянме гражданки Белоруссии официально подтвердили
В Белоруссии подтвердили смерть гражданки республики Веры Кравцовой, которую ранее, предположительно, продали на органы в Мьянме. Родственники девушки получили официальную справку о ее смерти на бирманском языке. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на семью погибшей.
Согласно документу, Кравцова работала в деревне Пхлу и скончалась «от сердечного приступа», после чего ее тело кремировали днем 16 октября в деревне Инкин.
Конкретный вид деятельности Веры в Мьянме в справке не указан.
15 октября появилась неофициальная информация, что девушку могли принуждать к работе в мошеннических схемах через сайты знакомств. На связь с семьей Кравцова перестала выходить в начале месяца.
Предполагали, что в ее смерти замешана мафия, заправляющая колл-центрами — белорусскую гражданку могли продать на органы.
Два дня назад «Радио 1» писало о том, что в Мьянме в рабстве могут находиться несколько десятков россиян и белорусов. Жертвами становятся люди, которых вербуют специалисты из России и Белоруссии, обещая работу за границей с хорошими условиями.