Гибель проданной на органы в Мьянме гражданки Белоруссии официально подтвердили

21 октября 2025, 23:23

KP.RU: Смерть проданной на органы в Мьянме гражданки Белоруссии официально подтвердили

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Белоруссии подтвердили смерть гражданки республики Веры Кравцовой, которую ранее, предположительно, продали на органы в Мьянме. Родственники девушки получили официальную справку о ее смерти на бирманском языке. Об этом пишет издание KP.RU со ссылкой на семью погибшей.





Согласно документу, Кравцова работала в деревне Пхлу и скончалась «от сердечного приступа», после чего ее тело кремировали днем 16 октября в деревне Инкин.



Конкретный вид деятельности Веры в Мьянме в справке не указан.



