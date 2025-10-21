«Ну, Милявская дура!»: Лолита рассказала, как стала жертвой телефонных мошенников
Лолита Милявская призналась, что по невнимательности сообщила код аферистам
Певица Лолита Милявская рассказала в соцсетях, как чуть не лишилась личных данных из-за телефонных мошенников.
Артистка призналась, что поверила звонку от неизвестных, которые представились сотрудниками транспортной компании.
По словам Лолиты, инцидент произошёл, когда она ехала к врачу и ожидала доставку микрофонов.
«Говорят: "Сейчас привезём". Я объясняю, что отъехала к врачу, говорю — оставьте у подъезда. А они: "А вы нам код дайте". И я, не глядя, отдала. И тут же слышу: "Ну, Милявская дура, с первого раза код отдала"», — рассказала певица.К счастью, рядом с ней оказались люди, которые помогли быстро сменить пароли и заблокировать доступ злоумышленников. На портале «Госуслуги» Лолита также оформила запрет на операции с имуществом и кредитами.