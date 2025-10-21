«Ну, Милявская дура!»: Лолита рассказала, как стала жертвой телефонных мошенников

21 октября 2025, 22:36

Лолита Милявская призналась, что по невнимательности сообщила код аферистам

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская рассказала в соцсетях, как чуть не лишилась личных данных из-за телефонных мошенников.





Артистка призналась, что поверила звонку от неизвестных, которые представились сотрудниками транспортной компании.



По словам Лолиты, инцидент произошёл, когда она ехала к врачу и ожидала доставку микрофонов.





«Говорят: "Сейчас привезём". Я объясняю, что отъехала к врачу, говорю — оставьте у подъезда. А они: "А вы нам код дайте". И я, не глядя, отдала. И тут же слышу: "Ну, Милявская дура, с первого раза код отдала"», — рассказала певица.