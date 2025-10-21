«Столько косяков!»: жена Павла Мамаева пожалела о пластике, сделанной в Швейцарии
Надежда Мамаева раскритиковала швейцарского хирурга после неудачной операции
Надежда Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, призналась в соцсетях, что осталась недовольна результатом пластической операции, проведённой за границей.
По её словам, ринопластика, сделанная в Швейцарии, не оправдала ожиданий, а работа хирурга оставила множество недочётов.
В ответ на просьбу подписчицы поделиться контактами специалиста, Надежда призналась, что не рекомендовала бы обращаться к этому врачу.
«Я не могу вам посоветовать его! За такие деньги сделать столько косяков! Так злюсь на себя, что поехала туда, а не оставила нос, как есть, либо пошла к российскому хирургу», — написала жена спортсмена.Ранее Надежда не раз рассказывала, что в целом спокойно относится к косметическим процедурам, но теперь намерена тщательнее подходить к выбору специалистов.