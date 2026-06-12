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Мужчина поманил трёхлетнюю девочку шоколадкой и изнасиловал

Полиция Индии задержала 26-летнего мужчину за изнасилование трёхлетней девочки
Фото: Istock/Sinicakover

В Индии полиция задержала мужчину по обвинению в изнасиловании трёхлетней девочки. Об этом сообщает Ibk24.



Преступление произошло, когда ребёнок играл возле своего дома. 26-летний злоумышленник некоторое время наблюдал за территорией, затем приблизился к девочке и заманил её шоколадкой.

После этого он увёл пострадавшую с собой и совершил насилие. Завершив надругательство, мужчина оставил ребёнка неподалёку от дома. Родственники узнали о случившемся и обратились в полицию. Врачи в больнице подтвердили факт изнасилования.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, отследили подозреваемого и задержали его. Сейчас мужчина находится под арестом. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

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