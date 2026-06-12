Мужчина поманил трёхлетнюю девочку шоколадкой и изнасиловал

12 июня 2026, 14:07

Полиция Индии задержала 26-летнего мужчину за изнасилование трёхлетней девочки

Фото: Istock/Sinicakover

В Индии полиция задержала мужчину по обвинению в изнасиловании трёхлетней девочки. Об этом сообщает Ibk24.