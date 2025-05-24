«Мужчина пришел из мест не столь отдаленных»: Шура рассказал о своем конфликте с мамой из-за отчима

Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)
Певец Шура уже десятилетиями не общается со своей семьей. Конфликт с мамой и младшим братом стал поводом для множества слухов и сплетен со стороны фанатов. Артист решил сам рассказать о многолетнем недопонимании в семье.
Как оказалось, Шура не принял своего отчима, который пришел из тюрьмы. По признанию певца, это является главной темой конфликта с родителем.
Отношения с мамой совсем испортились после смерти бабушки артиста. К тому же певец обмолвился о случаях рукоприкладства отчима в сторону мамы. При этом подробнее об этом Шура рассказывать не стал. Даже для того, чтобы поделится с обществом столь малой информацией, артисту пришлось спрашивать разрешение у женщины.
Помимо мамы, Шура перестал общаться и со своим младшим братом Михаилом. Певец не контактировал с ним около 30 лет. Сейчас они наладили связь, пусть и разговаривают редко при необходимости. С мамой ситуация лучше, так как звезда созванивается с ней ежедневно.
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«Он нашла себе молодого человека. Мне он отчим получается. Я уже жил в Москве. Мне он не нравился абсолютно. У меня было понятие, мужчина пришел из мест не столь отдаленных, и я понимал, за что он там был», — рассказал Шура в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Отношения с мамой совсем испортились после смерти бабушки артиста. К тому же певец обмолвился о случаях рукоприкладства отчима в сторону мамы. При этом подробнее об этом Шура рассказывать не стал. Даже для того, чтобы поделится с обществом столь малой информацией, артисту пришлось спрашивать разрешение у женщины.
Помимо мамы, Шура перестал общаться и со своим младшим братом Михаилом. Певец не контактировал с ним около 30 лет. Сейчас они наладили связь, пусть и разговаривают редко при необходимости. С мамой ситуация лучше, так как звезда созванивается с ней ежедневно.
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Иван Мусатов