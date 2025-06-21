«Разврат, конечно, но такой красивый»: Виктория Боня показала тело в прозрачном платье и чулках

21 июня 2025, 10:04

Виктория Боня снялась в откровенной фотосессии в прозрачном платье и чулках

Виктория Боня (Фото: Телеграм @v_bonya)

Виктория Боня поделилась кадрами с горячей фотосессии в запрещенной соцсети. На фотографиях 45-летняя телеведущая позирует в полупрозрачном платье и чулках. Под постом инста*-дива объяснила выбор образа.







«После Эвереста захотелось надеть каблуки да повыше, платье да покороче. Когда живёшь в палатке 40-50 дней, мечтаешь поскорее выйти на каблуках», — подписала она снимок.