«Разврат, конечно, но такой красивый»: Виктория Боня показала тело в прозрачном платье и чулках
Виктория Боня снялась в откровенной фотосессии в прозрачном платье и чулках
Виктория Боня поделилась кадрами с горячей фотосессии в запрещенной соцсети. На фотографиях 45-летняя телеведущая позирует в полупрозрачном платье и чулках. Под постом инста*-дива объяснила выбор образа.
«После Эвереста захотелось надеть каблуки да повыше, платье да покороче. Когда живёшь в палатке 40-50 дней, мечтаешь поскорее выйти на каблуках», — подписала она снимок.Подписчики оценили смелость телезвезды. Публикация мгновенно собрала восторженные отзывы: «Роскошная», «Побольше таких фотосессий», «У фотографа отличное зрение», «Разврат, конечно, но такой красивый», «Телефон нагрелся, стало жарко».
Напомним, в мае этого года экс-участница «Дома-2» покорила высочайшую точку мира в составе российской экспедиции. Восхождению на гору не помешало даже плохое самочувствие. Ранее Виктория Боня показала, как отдыхает на пляже всмете с Маратом Сафиным.
*Запрещен в РФ