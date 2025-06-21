«Пытается монетизировать ситуацию»: Муцениеце требует психологическую экспертизу сына, чтобы забрать его у Прилучного
Муцениеце требует психологическую экспертизу, чтобы забрать сына у Прилучного
В Москве продолжается спор между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным о месте проживания их 12-летнего сына Тимофея. На последнем заседании актриса неожиданно потребовала проведения повторной психолого-педагогической экспертизы. При этом предыдущая подтвердила, что ребенок сделал выбор сам. Об этом сообщает Starhit, ссылаясь на слова адвоката актера Оксаны Даниеловой.
«Правовых оснований для новой экспертизы нет. Я рассчитываю, что мы уже находимся на завершающей стадии и 9 июля будет заключительное заседание», —цитирует защитницу издание.По ее словам, мальчик хочет жить с отцом, с которым у них полное взаимопонимание. Мать же почти не общается с сыном и не ищет с ним новых встреч, преследуя совершенно иные цели.
«Это репутационная история. Ей нужно шоу, привлечение внимания. Она пытается монетизировать эту ситуацию», — заявила юрист.В свою очередь, адвокат актрисы Наталья Мелешкина утверждает, что бывший супруг всячески ограничивает ее времяпровождение с сыном. Однако сторона звезды «Мажора» настаивает, что мать сама не проявляет инициативы — за последние месяцы была лишь одна встреча.
Ранее прокуратура отказала Прилучному в возбуждении уголовного дела о клевете против Муцениеце.