«Пытается монетизировать ситуацию»: Муцениеце требует психологическую экспертизу сына, чтобы забрать его у Прилучного

21 июня 2025, 10:33

Муцениеце требует психологическую экспертизу, чтобы забрать сына у Прилучного

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

В Москве продолжается спор между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным о месте проживания их 12-летнего сына Тимофея. На последнем заседании актриса неожиданно потребовала проведения повторной психолого-педагогической экспертизы. При этом предыдущая подтвердила, что ребенок сделал выбор сам. Об этом сообщает Starhit, ссылаясь на слова адвоката актера Оксаны Даниеловой.







«Правовых оснований для новой экспертизы нет. Я рассчитываю, что мы уже находимся на завершающей стадии и 9 июля будет заключительное заседание», —цитирует защитницу издание.

«Это репутационная история. Ей нужно шоу, привлечение внимания. Она пытается монетизировать эту ситуацию», — заявила юрист.