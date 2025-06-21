«Маскирует поступки перед общественностью»: прокуратура ответила Прилучному, обвинившему Муцениеце в клевете
Прокуратура отказала Прилучному возбуждать дело о клевете против Муцениеце
Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело о клевете в отношении Агаты Муцениеце. Обвинения Павла Прилучного оказались необоснованными. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на адвоката актрисы Наталью Мелешкину.
По ее словам, в медиапространстве распространяется недостоверная информация о судебном процессе, а также неверно истолковываются беседы 10-летнего Тимофея со своей звездной мамой. Она отметила, что мальчик особенно уязвим к судебным разбирательствам между родителями.
«Распространение подобной информации в отношении ребенка недопустимо, так как эти действия наносят существенный вред здоровью ребенка. <...> Однако, чтобы заставить нас молчать, не мешать маскировать Прилучному П. В. свои „поступки“ перед общественностью, на нас — Агату Муцениеце и меня, как ее адвоката, Прилучным П.В. были написаны заявления в правоохранительные органы по факту клеветы», — пояснила собеседница издания.Известно, что две прокуратуры рассмотрели заявления актера и вынесли соответствующий отказ. Защитница Муцениеце пообещала предоставить все доказательства в суде. Напомним, что в 2020 году артистка обвинила бывшего супруга в домашнем насилии, после чего он подал встречные жалобы.
*Запрещен в РФ