«Мужчины любят меня даже с диагнозом»: Елена Кондулайнен рассказала о восстановлении после инсульта

Елена Кондулайнен (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
66-летняя заслуженная артистка России рассказала о своём восстановлении после перенесённого инсульта. Елена Кондулайнен объяснила, почему коллеги не поддержали её в трудный период.
Актриса столкнулась с несчастьем пять лет назад. Кондулайнен почувствовала недомогание во время семейного застолья, после чего была госпитализирована. Врачи диагностирования инсульт с нарушением мозгового кровообращения и неврологической энцефалопатией. Также у звезды наблюдалась общая заторможенность речи. Елене пришлось практически заново научиться жить.
Вместе с тем, по словам артистки, даже с диагнозом она продолжает нравится мужчинам.
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«Я мечтала просто встать, подняться с постели. Чувствовала себя овощем. Мечтала о том, как пойду в магазины, кафе. Истерики были каждый день», – признавалась актриса, которую в тот момент никто не поддержал, кроме родных людей.Кондулайнен отметила, что после инсульта ей никто не позвонил, поскольку посчитали недуг заразным.
Вместе с тем, по словам артистки, даже с диагнозом она продолжает нравится мужчинам.
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Анастасия Чинкова