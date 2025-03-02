«Любимое упражнение — это секс»: Елена Кондулайнен рассказала о своих тренировках после сложного перелома

Елена Кондулайнен (Фото: ВК/Елена Кондулайнен)
Актриса Елена Кондулайнен и в свои 60 с хвостиком продолжает будоражить фанатов своей красотой. Несмотря на возраст, звезда регулярно тренируется для поддержания формы. В тренажерный зал Елена приходит в олимпийке и обтягивающих ласинах, которые подчеркивают ее стройные ноги.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ показали, как Кондулайнен под присмотром тренера старательно восстанавливает подвижность суставов после перелома. При этом сама звезда заявила, что ее любимой тренировкой является секс.
Елене предлагают выполнение щадящих упражнений, но так как они некрасивы, Кондулайнен капризничает и не желает их выполнять. Звезда до мозга костей женщина и актриса, поэтому хочет выглядеть идеально в любой момент.
Фото: ВК/Елена Кондулайнен
Елена получила травму год назад в попытках сделать селфи на горе. В итоге у актрисы был зафиксирован перелом берцовой кости. До этого звезда ломала руку, поскользнувшись в бассейне. Но самым страшным ударом для Кондулайнен стал инсульт, который Елена пережила 5 лет назад. Она делала все возможное для возвращения на сцену, что у нее и получилось. Звезде пришлось заново учиться говорить и ходить. При этом руководство театра решило не продолжать сотрудничество с Еленой. Актриса говорит, что ей нужен агент, так как она может сниматься в кино.
Из-за финансовых проблем Кондулайнен теперь не может оплачивать домработницу, в связи с чем ей приходится самой делать всю работу по дому. Но это не останавливает звезду, которая рвется на экран, ведь размеренная жизнь не для нее.
Читайте также:
Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа
«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом
Паук и голубь: Филипп Киркоров начал забивать татуировками шею
Елене предлагают выполнение щадящих упражнений, но так как они некрасивы, Кондулайнен капризничает и не желает их выполнять. Звезда до мозга костей женщина и актриса, поэтому хочет выглядеть идеально в любой момент.
Фото: ВК/Елена Кондулайнен
Елена получила травму год назад в попытках сделать селфи на горе. В итоге у актрисы был зафиксирован перелом берцовой кости. До этого звезда ломала руку, поскользнувшись в бассейне. Но самым страшным ударом для Кондулайнен стал инсульт, который Елена пережила 5 лет назад. Она делала все возможное для возвращения на сцену, что у нее и получилось. Звезде пришлось заново учиться говорить и ходить. При этом руководство театра решило не продолжать сотрудничество с Еленой. Актриса говорит, что ей нужен агент, так как она может сниматься в кино.
«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича
Из-за финансовых проблем Кондулайнен теперь не может оплачивать домработницу, в связи с чем ей приходится самой делать всю работу по дому. Но это не останавливает звезду, которая рвется на экран, ведь размеренная жизнь не для нее.
«У меня ухажеры, кто за мной ухаживал, меня избаловали. Они были очень богаты. И поэтому я не понимала, что такое деньги. Привыкла, что они есть», — объяснила Кондулайнен причину своих финансовых проблем.
Читайте также:
Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа
«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом
Паук и голубь: Филипп Киркоров начал забивать татуировками шею
Иван Мусатов