«Тот самый день»: Дочь Алёны Яковлевой получила серьёзную травму
Актриса Мария Козакова упала в оркестровую яму и повредила колено
Дочь Алёны Яковлевой и Кирилла Козакова, 33-летняя актриса Мария Козакова, получила травму во время работы в театре. В своём блоге артистка сообщила, что упала в оркестровую яму и разбила колено.
Инцидент произошёл в съёмочный день, когда Мария участвовала в записи интервью с матерью для программы о театральных династиях.
«Снимали спектакль «Лес». И я решила, что это тот самый день, когда надо упасть в оркестровую яму. И разбить коленку. В общем, такая весёлая история», — рассказала актриса.Козакова, известная по ролям в сериалах «Спасская» и «Магомаев», отметила, что воспринимает произошедшее с юмором и не драматизирует ситуацию. По словам артистки, она чувствует себя нормально и поделилась историей скорее для того, чтобы проинформировать подписчиков, а не пожаловаться на судьбу.