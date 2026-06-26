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«Тот самый день»: Дочь Алёны Яковлевой получила серьёзную травму

Актриса Мария Козакова упала в оркестровую яму и повредила колено
Мария Козакова (Фото: кадр из сериала «Шаманка»)

Дочь Алёны Яковлевой и Кирилла Козакова, 33-летняя актриса Мария Козакова, получила травму во время работы в театре. В своём блоге артистка сообщила, что упала в оркестровую яму и разбила колено.



Инцидент произошёл в съёмочный день, когда Мария участвовала в записи интервью с матерью для программы о театральных династиях.

«Снимали спектакль «Лес». И я решила, что это тот самый день, когда надо упасть в оркестровую яму. И разбить коленку. В общем, такая весёлая история», — рассказала актриса.
Козакова, известная по ролям в сериалах «Спасская» и «Магомаев», отметила, что воспринимает произошедшее с юмором и не драматизирует ситуацию. По словам артистки, она чувствует себя нормально и поделилась историей скорее для того, чтобы проинформировать подписчиков, а не пожаловаться на судьбу.
Ольга Щелокова

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