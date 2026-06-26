«Тот самый день»: Дочь Алёны Яковлевой получила серьёзную травму

26 июня 2026, 10:55

Актриса Мария Козакова упала в оркестровую яму и повредила колено

Мария Козакова (Фото: кадр из сериала «Шаманка»)

Дочь Алёны Яковлевой и Кирилла Козакова, 33-летняя актриса Мария Козакова, получила травму во время работы в театре. В своём блоге артистка сообщила, что упала в оркестровую яму и разбила колено.





Инцидент произошёл в съёмочный день, когда Мария участвовала в записи интервью с матерью для программы о театральных династиях.

«Снимали спектакль «Лес». И я решила, что это тот самый день, когда надо упасть в оркестровую яму. И разбить коленку. В общем, такая весёлая история», — рассказала актриса.