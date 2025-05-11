Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках

Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)
Ольга Бузова отметила 9 мая на отдыхе. Телеведущая прошлась по отелю с российским триколором.
Актриса и певица подчеркнула важность этого праздника для нее.
Бузова и ранее проявляла свой патриотизм на иностранных курортах. В 2023 году в Турции телеведущая станцевала с российским флагом в руках. В разгар веселья артистка взобралась на стол. Тогда пользователи посчитали, что Ольга была под воздействием алкоголя. Позже ей пришлось извиниться.
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«Где бы я не находилась, я всегда со своей страной. Для меня это важно»,— отметила Бузова.В конце апреля Бузова сообщила, что вылетела из России по рабочим моментам.
Бузова и ранее проявляла свой патриотизм на иностранных курортах. В 2023 году в Турции телеведущая станцевала с российским флагом в руках. В разгар веселья артистка взобралась на стол. Тогда пользователи посчитали, что Ольга была под воздействием алкоголя. Позже ей пришлось извиниться.
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Манцаев Рамиль