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Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках

Ольга Бузова прошлась в отеле с флагом России
Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова отметила 9 мая на отдыхе. Телеведущая прошлась по отелю с российским триколором.
Актриса и певица подчеркнула важность этого праздника для нее.

«Где бы я не находилась, я всегда со своей страной. Для меня это важно»,— отметила Бузова.
В конце апреля Бузова сообщила, что вылетела из России по рабочим моментам.

Бузова и ранее проявляла свой патриотизм на иностранных курортах. В 2023 году в Турции телеведущая станцевала с российским флагом в руках. В разгар веселья артистка взобралась на стол. Тогда пользователи посчитали, что Ольга была под воздействием алкоголя. Позже ей пришлось извиниться.

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11 мая 2025, 10:50

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своем бытовом райдере. По словам артиста, его запросы являются очень скромными.
Вопреки сообщениям о чрезмерной избалованности и требовательности актера, сам Нагиев предпочитает не усложнять жизнь работающим с ним людям, передает «7Дней.ru».

«Помимо того, что я достиг определенного возраста и какого-то статуса к своим годам, я еще проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права. Съемочная группа не даст соврать. Я не ем блюд из ресторана, хотя в райдере написано, что имею право сделать заказ в любом заведении города. Питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими», — отметил шоумен.

Дмитрий добавил, что это является уважением.

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11 мая 2025, 10:26

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

В 2024 году Рита Дакота сделала себе «лисьи глазки», после чего столкнулась с мощной волной хейта. По словам исполнительницы, она сама недовольна результатами пластической операции.
В своем блоге артистка поделилась новой песней, которая посвящена любви к себе. Однако некоторые фанаты оценили не композицию, а внешность певицы.

«Хочу рассказать о своей боли. Вчера мы сняли сниппет на песню "Я у себя есть", загрузили его, и в комментах открылся просто портал в ад. Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция», — пожаловалась Дакота.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Обычно Рита использовала фильтры на своих снимках, в этот раз она опубликовала смелое фото, на котором видны все недостатки: заломы, неровности, отечность и мешки под глазами.

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Российская модель Анна Вьялицына стала звездой светского бранча в Нью-Йорке
11 мая 2025, 09:43

Анна Вьялицына (Фото: Инстаграм* @annev)

Российская модель Анна Вьялицына посетила престижный бранч Brunello Cucinelli в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».
Появление 39-летней знаменитости стало главным поводом для обсуждения в светских кругах. Для мероприятия Вьялицына выбрала белый жакет с глубоким декольте, который она надела на голое тело. Образ дополнили черная сумка, босоножки на тонкой подошве и массивные золотые украшения.

Стоит отметить, что широкую известность модель получила после романа с Адамом Левином, солистом группы Maroon 5, и участия в показах Victoria’s Secret.

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Валерия и Пригожин показали блогерам роскошные интерьеры своей квартиры
11 мая 2025, 08:35

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия показали блогерам Славе Бустеру и The Limba свою квартиру для шоу «Кто найдет больше всего дорогих вещей челлендж».
Площадь недвижимости составляет 320 квадратных метров. Примечательно, что дизайном квартиры занимался британский архитектор Габан О’Киф. По словам продюсера, на ремонт, который занял три года, он потратил огромные средства.

Пригожин показал блогерам часы, которых всего пять экземпляров в мире. Валерия же похвасталась шубой от модельера Жана-Поля Готье стоимостью около 1 млн долларов. Согласно ее заверению, она приобрела шубу на аукционе дешевле.

В квартире звезд есть комната отдыха с шелковыми потолками и многофункциональная библиотека, превращающаяся в спортзал. Пригожин также продемонстрировал дорогие подарки — икону XVIII века и 2100-летние шахматы, требующие особых условий хранения.

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Беременная визажистка Галустяна прояснила ситуацию после слухов о связи с ним
11 мая 2025, 08:10

Михаил Галустян и Милена (Фото: Инстаграм* @mokomillo_)

Беременная визажистка Михаила Галустяна Милена Шевченко решила обратиться к журналистам, попросив их перестать распространять слухи. Соответствующее заявление девушка сделала в своем блоге.
«С Михаилом Сергеевичем меня связывали только рабочие отношения. Да, я работала в проекте в Африке, но это было более двух лет назад. И мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни», — пояснила визажистка.

Милена попросила «прекратить распространять пустые, ни на чем не основанные сплетни». Девушка также призвала всех проявить уважение к Галустяну и к ее личной жизни.

Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года. Актер сообщил об этом в личном блоге.

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