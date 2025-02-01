«Мужики готовы платить за отпуск со мной»: Волочкова прокомментировала слухи о романе с Марчеллом

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о том, что она якобы оплатила отпуск своему Марчелло Абабию, чтобы тот исполнил роль нового ухажера. По ее словам, все это — лишь сплетни, которые распространяют о ней «недостойные существа».
«Это такой бред просто. Я была не в кондиции и даже не знаю, кто из моих гостей мог такую чушь нести. Зачем мне платить за мужика и делать вид, что мы с ним в отношениях. Да знаете сколько мужиков готовы мне заплатить, чтобы со мной хотя бы раз увидеться или полететь в отпуск? Это просто злые и завистливые языки пытаются оклеветать меня и не более того», — пояснила экс-прима Большого театра в беседе с Общественной Службой Новостей.Волочкова также отметила, что оплачивать ли отпуск своим друзьям или нет — решать ей, это ее личное дело. Она добавила, что в ответ ей тоже делают много хорошего — дарят драгоценности, букеты цветов и осыпают комплиментами.
«Сплетни распускают недостойные существа, которые не могут себе позволить жить как я», — подчеркнула балерина.Читайте также:
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