«Зарыли топор войны»: Киркоров и Шаляпин устроили сенсационную встречу
Киркоров подтвердил примирение с Шаляпиным после 18-летнего конфликта
Народный артист России Филипп Киркоров подтвердил, что урегулировал давний конфликт с певцом Прохором Шаляпиным. Видео их встречи Киркоров опубликовал в своём блоге.
Противостояние между артистами длилось 18 лет. На опубликованной записи Филипп Бедросович стоит рядом с Шаляпиным, выглядит радостным и обращает внимание на высокий рост собеседника.
«Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова!» — обратился он к коллеге.Шоумен в ответ предложил певцу прекратить разногласия.
«Мы с тобой ссорились?» — с иронией переспросил поп-король и добавил, что их якобы пытались рассорить намеренно.Днём ранее Шаляпин сам сообщил о перемирии. Он пояснил, что причиной непонимания стали сторонние интриги и внешние факторы.