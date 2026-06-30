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«Зарыли топор войны»: Киркоров и Шаляпин устроили сенсационную встречу

Киркоров подтвердил примирение с Шаляпиным после 18-летнего конфликта
Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров подтвердил, что урегулировал давний конфликт с певцом Прохором Шаляпиным. Видео их встречи Киркоров опубликовал в своём блоге.



Противостояние между артистами длилось 18 лет. На опубликованной записи Филипп Бедросович стоит рядом с Шаляпиным, выглядит радостным и обращает внимание на высокий рост собеседника.

«Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова!» — обратился он к коллеге.
Шоумен в ответ предложил певцу прекратить разногласия.
«Мы с тобой ссорились?» — с иронией переспросил поп-король и добавил, что их якобы пытались рассорить намеренно.
Днём ранее Шаляпин сам сообщил о перемирии. Он пояснил, что причиной непонимания стали сторонние интриги и внешние факторы.
Ольга Щелокова

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