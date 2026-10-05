«Базовое правило»: Александр Буйнов назвал свой главный ред флаг
Буйнов назвал токсичность и непрофессионализм своими главными ред флагами
Певец Александр Буйнов в своём блоге рассказал о качествах людей, которые отталкивают его в личной жизни и работе.
Буйнов поднял тему ред флагов. Так называют негативные маркеры, по которым человек понимает, что не стоит вступать в отношения с их носителем.
«Но на самом деле у каждого человека в жизни есть свои тревожные звоночки. Если говорить обо мне, то мой главный ред флаг — это нежелание общаться с токсичными людьми. Для меня это уже стало чем-то вроде базового правила», — заявил артист.Певец добавил, что в рабочих отношениях его отталкивает непрофессионализм. Ему тяжело сотрудничать с человеком, который некомпетентен даже в мелочах. По словам Александра, он всегда чувствует, когда работник поступает непрофессионально.