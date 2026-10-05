«Раньше все смеялись»: Продюсер Дворцов предрёк рост популярности Ольги Бузовой

05 октября 2026, 20:04

Продюсер Дворцов: популярность Бузовой среди молодёжи продолжит расти

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что сегодня зумеры проявляют всё больший интерес к концертам Ольги Бузовой.





В начале октября певица представила шоу «Разрешаю себе» на Live Арене, которое собрало 11 тысяч зрителей. В беседе с NEWS.ru Дворцов назвал артистку легендой для молодёжи.

«Для меня Ольга — шоувумен, но при этом у неё есть музыкальные задатки», — отметил продюсер.

«Над Бузовой, если помните, раньше все смеялись. Но смеётся тот, кто смеётся последним. Да, её сделали как проект, но она продолжает набирать обороты. В своё время она приложила немало усилий, чтобы пробиться к вершинам», — резюмировал эксперт.