Рэпер Slava Marlow готовит самый крупный сольник в Москве
Рэпер Slava Marlow готовится выступить с большим сольным концертом в Москве в начале ноября. Сам артист называет предстоящее шоу своим самым масштабным сольником. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов составляет от 2100 до 7100 рублей, возрастное ограничение на мероприятии — 12+. Если площадка будет полностью заполнена, выручка от продажи билетов может превысить 6,3 млн рублей.
Marlow обещает расширенную концертную программу, новое шоу и обновлённую визуальную составляющую. Артист также планирует учесть опыт предыдущих выступлений, которые прошли после длительного перерыва в концертной деятельности.
По словам музыканта, предстоящее шоу станет своеобразной «работой над ошибками» после возвращения на сцену. На этот раз он рассчитывает представить более масштабную программу и по-новому выстроить концертное выступление.
Для поклонников Marlow концерт станет возможностью увидеть артиста в большом сольном формате после продолжительного перерыва.
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