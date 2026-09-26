Рэпер Slava Marlow готовит самый крупный сольник в Москве

26 сентября 2026, 15:01

Концерт Slava Marlow в Москве может принести более 6 млн рублей

Slava Marlow (Фото: Instagram* / @slavamarlow)

Рэпер Slava Marlow готовится выступить с большим сольным концертом в Москве в начале ноября. Сам артист называет предстоящее шоу своим самым масштабным сольником. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».