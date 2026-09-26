«Рехаб — второе место прописки»: Малиновская высказалась о Джигане

26 сентября 2026, 15:31

Маша Малиновская поддержала ограничение Джигана в родительских правах

Маша Малиновская (Фото: Instagram* / @malinovskaya_tv)

Маша Малиновская прокомментировала ситуацию вокруг Джигана и Оксаны Самойловой. Телеведущая сочла справедливым требование Оксаны ограничить рэпера в родительских правах, если информация об угрозе безопасности детей подтвердится. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом Малиновская подчеркнула, что не может утверждать достоверность всех появившихся сообщений о поведении артиста.





«Я не знаю, насколько это правдивая информация, но рехаб — это уже его второе место прописки», — заявила Маша на премьере нового сезона СТС.