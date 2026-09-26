«Рехаб — второе место прописки»: Малиновская высказалась о Джигане
Маша Малиновская поддержала ограничение Джигана в родительских правах
Маша Малиновская прокомментировала ситуацию вокруг Джигана и Оксаны Самойловой. Телеведущая сочла справедливым требование Оксаны ограничить рэпера в родительских правах, если информация об угрозе безопасности детей подтвердится. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
При этом Малиновская подчеркнула, что не может утверждать достоверность всех появившихся сообщений о поведении артиста.
«Я не знаю, насколько это правдивая информация, но рехаб — это уже его второе место прописки», — заявила Маша на премьере нового сезона СТС.Телеведущая также предположила, что информация об июльском дебоше Джигана могла получить широкую огласку только сейчас. По мнению Малиновской, это могло быть связано с недавним интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак, в котором блогер рассказала о сложностях в отношениях с мужем.
В итоге слова Маши оказались созвучны дальнейшему развитию ситуации: после интервью Самойловой обсуждение истории с Джиганом действительно получило новую волну внимания.