«Музыка живет во мне»: Волочкова назвала себя главной певицей России

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о планах записать новый музыкальный альбом и назвала себя будущей главной певицей России. По ее словам, многие артисты мечтают записать с ней дуэт, но она хочет выступать и петь одна.
Балерина также напомнила, что в 2014 году у нее уже выходил музыкальный альбом, состоящий из 14 песен, и порекомендовала послушать из него композицию «Мне нравится».
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«Есть идея записать танцевально-песенный альбом с красивой музыкальной аранжировкой. Потом я буду эти песни исполнять и танцевать под них. Я стану главной певицей всея Руси. <…> Да, многие говорят, что голос и слух у меня есть. А как им не быть, я же выросла на музыке, я тонко чувствую эту стихию, она живет во мне», — поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.Экс-прима Большого театра призвала своих фанатов с нетерпением ждать выхода ее второго альбома, который обязательно станет для них удивительным.
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Данил Пономарев