«Пора на Мальдивы»: Анастасия Волочкова прыгнула в купель с глыбой льда – видео

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова столкнулась с неожиданной проблемой, окунувшись в домашнюю купель. Балерина решила, что ей пора на Мальдивы.
Звезда обожает баню и ледяные купели, поэтому и у себя дома устроила парную. Анастасия записала забавное видео, на котором показала, как столкнулась с огромной льдиной в купели.
Волочкова сначала попыталась вытащить огромный кусок льда, однако не смогла и втиснулась в купель вместе с ним.
Читайте также:
«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта
Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы
Дочь Анастасии Волочковой раскрыла правду о своём женихе – совсем не беден
Волочкова сначала попыталась вытащить огромный кусок льда, однако не смогла и втиснулась в купель вместе с ним.
«У меня одна проблема, мне надо достать эту льдину. Она такая огромная, я не смогу, мне кажется. А что делать? Надо разбить её топором. Знаете, у меня здесь как будто айсберг в океане очень холодно. Я ногой пытаюсь её поднять, но не очень-то получается. Как справиться с этим айсбергом. Знаете, как тут холодно, но я держусь, я же Волочкова», – отметила балерина.
Читайте также:
«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта
Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы
Дочь Анастасии Волочковой раскрыла правду о своём женихе – совсем не беден
Анастасия Чинкова