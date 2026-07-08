Музыкальная школа DJ Грува заработала 48 миллионов рублей за год
Музыкальная школа электронной музыки, принадлежащая DJ Груву (настоящее имя — Евгений Рудин), подвела финансовые итоги 2025 года. Несмотря на хорошие показатели бизнеса, у компании появились вопросы со стороны налоговой службы.
Как выяснил «Звездач», за ООО «А.У.Д.И.О. Школа электронной музыки» числится задолженность перед ФНС в размере 165 тысяч рублей.
При этом финансовые результаты компании выглядят достаточно уверенно. По итогам 2025 года выручка школы составила 48 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 683 тысяч рублей.
ООО «А.У.Д.И.О. Школа электронной музыки» занимается обучением диджеингу, музыкальному продакшену и работе со звуком. Проект работает уже несколько лет и предлагает образовательные программы для начинающих и профессиональных музыкантов. На фоне стабильной выручки налоговая задолженность остается сравнительно небольшой, однако пока числится за компанией.
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