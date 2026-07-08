Музыкальная школа DJ Грува заработала 48 миллионов рублей за год

08 июля 2026, 18:42

У компании DJ Грува обнаружили налоговую задолженность в размере 165 тыс. рублей

DJ Грув (Фото: Instagram* / @djgrooverussia)

Музыкальная школа электронной музыки, принадлежащая DJ Груву (настоящее имя — Евгений Рудин), подвела финансовые итоги 2025 года. Несмотря на хорошие показатели бизнеса, у компании появились вопросы со стороны налоговой службы.