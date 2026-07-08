T-Killah вступился за Криштиану Роналду и сравнил его путь с Месси

08 июля 2026, 18:03

T-Killah заявил, что Роналду столкнулся с более сложными соперниками, чем Месси

T-Killah (Фото: Instagram* / @t_killah)

T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) поделился в соцсетях своим мнением о последних событиях в мировом футболе и признался, что считает отношение к Криштиану Роналду несправедливым. По словам артиста, после вылета португальца из турнира многие слишком быстро забыли о его заслугах.