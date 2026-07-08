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T-Killah вступился за Криштиану Роналду и сравнил его путь с Месси

T-Killah заявил, что Роналду столкнулся с более сложными соперниками, чем Месси
T-Killah (Фото: Instagram* / @t_killah)

T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) поделился в соцсетях своим мнением о последних событиях в мировом футболе и признался, что считает отношение к Криштиану Роналду несправедливым. По словам артиста, после вылета португальца из турнира многие слишком быстро забыли о его заслугах.



Музыкант отметил, что путь Роналду был гораздо сложнее, чем у Лионеля Месси. По его мнению, капитану сборной Аргентины удалось добраться до решающих матчей, не встретив на своем пути настолько сильных соперников, как португалец.

При этом T-Killah подчеркнул, что не умаляет заслуг Месси. Более того, артист давно является поклонником аргентинца — настолько, что даже назвал старшего сына в его честь.

Несмотря на это, певец считает, что в финале турнира Месси еще может испытать то же разочарование, которое пережил Роналду после вылета своей сборной. Именно такой прогноз T-Killah сделал, рассуждая о борьбе за главный футбольный трофей.

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Софья Метелева

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