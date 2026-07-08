Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассказала о поисках любви после расставания

08 июля 2026, 18:32

Мерьем Узерли призналась, что теперь хочет осознанно подходить к выбору партнёра

Мерьем Узерли (Фото: Instagram* / @meryemuzerlimeryem)

Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», рассказала о личной жизни и призналась, что сейчас находится в поиске любви. 42-летняя актриса воспитывает двух дочерей и мечтает встретить человека, с которым сможет построить гармоничные отношения.





В интервью YouTube-каналу «AlekoInMyBag» артистка призналась, что сейчас её сердце свободно. При этом к будущему избраннику она относится гораздо внимательнее, чем раньше. Мерьем отметила, что хотела бы видеть рядом мужчину своего возраста или немного старше, однако не пытается заранее предугадать, каким будет её будущий партнёр.





«Я думаю, что мне подойдет партнер моего возраста или, может, чуть старше меня, но кто я такая, чтобы выбирать? Да, я сейчас одинока. И что бы ни случилось, мы увидим, что приготовил для меня Бог», — рассказала актриса.

«В будущем я бы хотела принять более осознанное решение по отношению к человеку, которому скажу: "Да!" В прошлом мне не хватало времени на то, чтобы узнать человека», — поделилась Мерьем.