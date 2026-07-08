Певица Татьяна Куртукова рассказала о политических амбициях на случай завершения карьеры

08 июля 2026, 17:43

Татьяна Куртукова призналась, что мечтает стать министром культуры

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова неожиданно заговорила о политике. В шоу «Что о тебе думают?» артистка призналась, что в будущем могла бы попробовать себя не только на сцене, но и в государственной деятельности.





Во время беседы певицу спросили, чем бы она хотела заниматься, если однажды решит завершить музыкальную карьеру. Куртукова без колебаний назвала сферу, в которой видит свое будущее.





«В Государственной думе — депутатом. Будущий министр культуры», — заявила артистка.